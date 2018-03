Gaan deze populisten samen Italië regeren? De kans is groot

Het nieuwe Italiaanse parlement, dat vandaag voor het eerst bijeenkomt, begint met het kiezen van de voorzitters van beide Kamers. Na Pasen zullen er pas formatiegesprekken worden gevoerd. Die beloven buitengewoon lastig te worden.

Het centrum-rechtse blok van Silvio Berlusconi's Forza Italia en de Lega van Matteo Salvini hebben de meeste stemmen gekregen, 37 procent. Die coalitie is aan zet. Wat is het plan?

Niet Silvio Berlusconi, maar Matteo Salvini is binnen dat blok de baas omdat de Lega groter is geworden dan Forza Italia. Salvini ziet een regering met de Vijfsterrenbeweging als een mogelijkheid. Hij belt geregeld met de leider van die partij, Luigi Di Maio. Er zou al zijn afgesproken dat de voorzitter van de Kamer van Afgevaardigden uit de gelederen van Vijfsterren komt en die van de Senaat uit het rechtse blok.

De protestpartij Vijfsterrenbeweging was toch altijd allergisch voor de gevestigde partijen?

Klopt. Maar deze jonge partij - met 33 procent van de stemmen verreweg de grootste in het parlement - kan niet wachten om te gaan regeren. Volgens Italiaanse politiek verslaggevers staat de Vijfsterrenbeweging daarom in principe wel open voor een coalitieregering. Er is alleen een enorm obstakel: Silvio Berlusconi. In de ogen van de Vijfsterrenbeweging belichaamt die man 'het kwaad' als veroordeelde belastingfraudeur die het met minderjarige meisjes deed. Met hem willen ze absoluut niet samenwerken. Dat maakt een regering van de Vijfsterrenbeweging plus het rechtse blok bijna onmogelijk.