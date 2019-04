FvD zet Otten opzij als beoogd fractievoorzitter in de Eerste Kamer

Het woordvoerderschap van de kandidatenlijst komt nu in handen van de nummer twee op de lijst, Paul Cliteur. Hij zal deze taak in ieder geval tot 11 juni, de datum waarop de fractie wordt geïnstalleerd, blijven vervullen. De Eerste Kamerleden worden op 27 mei gekozen.

Otten raakte de afgelopen week in onmin bij zijn partij nadat hij in een interview kritiek had geuit op partijleider Thierry Baudet. Daarna bracht de partij naar buiten dat hij meer dan 30 duizend euro aan zichzelf had uitgekeerd uit de partijkas en stapte Otten op als bestuurslid van FvD.

De partij laat in de verklaring van vandaag weten de situatie te betreuren. “We hebben oprechte verontschuldigingen van Henk Otten ontvangen voor de gemaakte fouten, waaronder de gecorrigeerde banktransactie”, schrijft de partij. “Nu is het zaak te werken aan herstel van het vertrouwen en de rust te laten terugkeren.”

De enige die Henk Otten nog uit de Eerste Kamer kan houden, is Henk Otten zelf