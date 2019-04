FvD-lijsttrekker Derk Jan Eppink: “De partij van Le Pen is brug te ver”

Forum-leider Thierry Baudet ageert als outsider tegen het partijkartel en de banencarrousel. Maar Europees lijsttrekker Eppink zet zich in zijn pas verschenen boek neer als een Brusselse insider. Hij zat er al onder Eurocommissaris Bolkestein en was van 2009 tot 2014 Europarlementariër voor de Belgische Lijst DeDecker.

Lees verder na de advertentie

Hoe valt dat te rijmen? Bent u geen onderdeel van het systeem? “Als je effectief wilt zijn, moet je op dag één beginnen en niet vijf jaar leerschool doorlopen. Ik ken alle procedures maar sta toch kritisch tegenover bureaucratie. Ik heb gezien hoe de Europese Unie zelf uitgroeide tot een staat. Daar ben ik principieel tegen. Om oppositie te voeren in het Europarlement, moet je het kennen. Mensen moeten jou kennen. Iedere vijf jaar is de helft van de parlementariërs nieuw en dat is niet goed.

Wat heeft u dan bereikt destijds als europarlementariër? “Ik heb vaak tegen wetgeving gestemd die Brussel meer macht gaf, maar de eurosceptische fracties waren toen klein. Het motorblok van christendemocraten, socialisten, liberalen en groenen lachte ons uit. Ik hoop dat daar in mei met de verkiezingen verandering in komt.

Forum wil bij de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers (ECR). Is ook overwogen om met de Italiaan Salvini mee te gaan, van de rechtse regeringspartij Lega? “Salvini gaat met de Duitse AfD, het Franse Front National en misschien PVV. Wij zullen daar nooit aan meedoen. De partij van mevrouw Le Pen is een brug te ver. Dan krijg je de hele erfenis van de familie op je bord en daar zit niemand op te wachten. De Brit Nigel Farage heeft net een nieuwe partij ‘Brexit’ opgericht, die zal het goed doen en wellicht ook een eigen fractie willen. Ik was met Lijst DeDecker medeoprichter van de ECR, dus daar sluiten we ons bij aan. Wat Peter Van Dalen van de ChristenUnie [ ook lid van ECR-red.] ook mag zeggen. Die maakt stampij maar krijgt nergens gehoor.

Is dankzij u het nexit-standpunt van Forum gematigd? “Ons standpunt is: vóór uittreding. Wel eerst kijken hoe brexit gaat en dan de vraag voorleggen aan de bevolking via een bindend referendum.

Dat er nog niet is… “Nee. En de EU staat ook niet makkelijk toe dat netto-betalende landen weggaan. Punt is dat de natiestaat macht terug moet krijgen.

Het pro-Russische standpunt van Forum ligt ook moeilijk bij andere partijen binnen ECR. “Wij willen normaliseren in de relatie met Rusland. Net als de Britse conservatieven. Klopt, de Poolse regeringspartij PiS zint dat niet, met hen moeten we het compromis vinden. Kijk, ik heb Poetin nooit ontmoet en ben ook niet in zijn datsja geweest. Mijn vrouw is Russisch, ik heb me altijd verre gehouden van EU-zaken met Rusland om de schijn van vooringenomenheid te vermijden.

Uw gezin woont in New York, u volgt de Amerikaanse politiek op de voet. Eppink: “Het wordt tijd dat we VS serieuzer nemen. De kans op herverkiezing van president Trump is heel groot.”

Bent u dan pragmatisch, net als premier Rutte? Trump als de macht waar de EU mee moet dealen? “Tot nu toe zag de EU Trump als halve gare. We moeten een werkbare relatie hebben met de grootste economie ter wereld. Die economie zou instorten onder Trump, maar dat is niet gebeurd. Brussel moet meer respect tonen voor hem. Om Juncker [voorzitter Europese Commissie] valt veel meer te lachen. Vraag maar aan Dijsselbloem. Die is een baan als eurocommissaris misgelopen omdat hij over Junckers drankprobleem begon. Amerikanen voelen het als je ze niet serieus neemt.

In uw boek schrijft u dat u op ‘constructieve wijze aan de noodrem wil hangen’. Wat wilt u bereiken de komende vijf jaar? “Mijn terrein is het economisch monetaire beleid en begrotingscontrole. Kijk naar Italië en de omvang van het begrotingskort. Oude kwalen komen terug. Beperken van migratie en minder klimaatuitgaven zijn ook belangrijke thema’s. Brussel is het Vaticaan van het klimaatbeleid.

Wilt u terug naar de gulden of een neuro? De euro in huidige vorm is niet houdbaar. Idealitèr (Eppink legt de klemtoon achteraan) zou Nederland met Duitsland uit de euro moeten stappen. De euro kan dan devalueren. Nu zijn de verschillen te groot. Zuid-Europa zit opgesloten in een te sterke munt.

België mag niet mee? Dat is toch uw oude thuisland? “Ze zijn welkom. Als Duitsland maar beweegt, dan gaan anderen wel mee. Kijk, wij willen stemafspraken maken met andere eurosceptische fracties –dat kan ook ter linkerzijde met de SP- , over de begroting, over migratie, tegen klimaatmaatregelen. In de politiek moet je stemmingen winnen. De rest is poëzie. Derk Jan Eppink, Europees Realisme – een Europa van natiestaten, uitgeverij Prometheus.

Lees ook: