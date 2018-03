Frisse ploeg moet SPD'ers paaien

Een frisse start: dat moet de ministersploeg van de SPD uitstralen. De sociaal-democraten presenteerden gisteren hun zes bewindslieden voor het nieuwe Duitse kabinet, met opvallend veel jonge en onbekende gezichten. De SPD wil het recente verleden, getekend door verkiezingsnederlagen, richtingenstrijd en opgeblazen ego's die elkaar van het podium elleboogden, achter zich laten.

Lees verder na de advertentie

Nu moet alles anders. De nieuwe ministers - drie mannen, drie vrouwen - zijn geen egotrippers, aldus interim-partijchef Olaf Scholz bij de presentatie. Hij benadrukte dat de ploeg een 'goed team' vormt van mensen die 'uitstekend kunnen samenwerken'. Zelf krijgt hij de post met het hoogste aanzien: minister van financiën en vicekanselier.

De teugels in de partij lijken nu stevig in handen van Scholz en Andrea Nahles, die in april het voorzitterschap moet overnemen. Ze proberen na het korte en roerige tijdperk-Martin Schulz rust in de tent te brengen. Daarvoor moet de populaire oud-partijleider Sigmar Gabriel weg. Gabriel was een zwaargewicht, gewiekst en ervaren - maar ook onberekenbaar. In het vorige kabinet was hij minister van buitenlandse zaken nadat hij het partijvoorzitterschap had overgedragen aan Schulz. Hij maakte binnen de partij veel vijanden, en voerde ook strijd met zijn vroegere vriend Schulz. Beiden zijn nu verdrongen.

De SPD heeft lessen getrokken uit de chaos van de laatste weken Oliver Georgi, Frankfurter Allgemeine

Gabriels vertrek wordt in de Duitse pers betreurd. Maar dit geeft de SPD wel de kans zich te vernieuwen, schrijft analist Oliver Georgi in de Frankfurter Allgemeine. De SPD heeft lessen getrokken uit de 'chaos van de laatste weken': de ministersploeg kan het begin zijn van de vernieuwing waarnaar iedereen in de partij zo snakt. De ploeg is jong, aldus Georgi, maar niet onervaren.