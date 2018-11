Fraude-onderzoek drijft Tsjechische premier Andrej Babis in het nauw

Een familievete die via de media wordt uitgevochten kan de Tsjechische premier Andrej Babis de kop kosten. Hij ligt in eigen land onder vuur na uitlatingen van zijn zoon. Andrej Babis junior (35) beweert dat zijn vader hem onlangs opdroeg onder te duiken op het schiereiland de Krim, zodat de politie hem niet kon ondervragen over het fraude-onderzoek naar het bedrijf van de premier.

Lees verder na de advertentie

De uitlatingen van Babis junior hebben voor opschudding gezorgd binnen de Tsjechische politiek en de samenleving. Dit weekend gaan waarschijnlijk duizenden Tsjechen de straat op om het aftreden van de premier te eisen. Dat deden ze ook donderdagavond al.

Volgende week hangt Babis een vertrouwensstemming in het parlement boven het hoofd omdat hij het fraude-onderzoek zou frustreren. Babis' coalitiepartner, de sociaaldemocraten, twijfelt sterk aan de geloofwaardigheid van de premier en overweegt de steun in te trekken.

Babis en zijn twee kinderen zijn door de politie al beschuldigd van fraude, de aanklacht tegen de premier wordt momenteel voorbereid

De Tsjechische premier die zijn populariteit dankt aan zijn harde migratiestandpunten, is de op twee na rijkste man van het land. Zijn vermogen wordt geschat op ruim 3,5 miljard euro. Nog voor zijn premierschap werd hij beschuldigd van fraude. Zijn bedrijf, Agrofert, zou 2 miljoen euro aan EU-subsidies onterecht hebben ontvangen. Dat ging als volgt: het geld werd toegekend aan Stork's Nest, een congrescentrum net buiten Praag.

Babis verhulde dat dit bedrijf deel uitmaakte van zijn conglomeraat Agrofert. Bovendien werd pas veel later bekend dat Stork's Nest geleid werd door zijn hele familie: zijn zoon, dochter, ex-vrouw, huidige vrouw en schoonbroer.

Babis en zijn twee kinderen zijn door de politie al beschuldigd van fraude, de aanklacht tegen de premier wordt momenteel voorbereid. De politie wil aanvullende informatie van onder anderen zijn zoon. Die woont inmiddels in Zwitserland met zijn moeder, Babis' ex-vrouw. Babis junior zegt nu tegen de Tsjechische nieuwssite Seznam Zpravy dat zijn vader hem 'wilde laten verdwijnen' om zo het onderzoek te frustreren.

Psychiatrische inrichting De chauffeur van Agrofert, de Rus Petr Protopopov, zou in opdracht van de premier Babis junior onder druk hebben gezet. Naar eigen zeggen kon zijn zoon kiezen tussen een lange vakantie of een verblijf in een psychiatrische instelling. Hij kampt met psychische problemen. Babis junior koos voor het eerste, maar werd tegen zijn wil lange tijd vastgehouden op de Krim. De Tsjechische premier ontkent alle aantijgingen en wijst erop dat zijn zoon geestelijk ziek is. "Niemand heeft mijn zoon ontvoerd, hij heeft vrijwillig het land verlaten." Hij voegde daar gisteren aan toe dat hij niet zal aftreden vanwege deze zaak. "Ik zal nooit mijn ontslag indienen. Nooit."

Lees ook: