Fransen willen geen 'Premiere Dame'

Al tijdens zijn campagne kondigde Macron aan dat hij de rol van de partner van de president wilde vastleggen. Op dit moment kan zijn vrouw geen formele positie bekleden. In het verleden hielden partners van de Franse president zich vaak bezig met liefdadigheidswerk. Zij hadden enkele personeelsleden tot hun beschikking, die werden betaald uit de presidentiële vergoeding. Dat is ook het geval bij Brigitte Macron. Zij heeft vier personeelsleden en een kantoor, wat het Elysée zo’n 450.000 euro per jaar kost.

Pijnlijk moment

Macron presenteert zijn plannen op een ongelukkig moment. Onlangs kreeg hij zijn ‘moraliteitswet’ door het parlement, waarin is bepaald dat leden van het parlement hun eigen familieleden geen baantjes mogen toespelen. Artiest en auteur Thierry Paul Valette nam het initiatief voor de petitie. “Parlementsleden mogen hun familie geen baan geven, maar er wordt een uitzondering gemaakt voor de vrouw van de president. Dat is heel tegenstrijdig”, zei hij tegen persbureau Reuters.

Veel Fransen beschouwen de plannen als een poging de Franse politiek te ‘amerikaniseren’. Ook Joachim Sauer, de man van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, en Philip May, de echtgenoot van de Britse premier Theresa May, hebben geen erkende rol als ‘first husband’. Uit peilingen in mei onder de Franse bevolking, bleek dat zo'n tweederde tegen een formele rol voor de presidentsvrouw is.

Emmanuel Macron is minder populair onder de Franse bevolking dan zijn voorgangers. Afgelopen maand daalde zijn populariteit met 7 procent. Nog geen 36 procent van de Fransen zegt tevreden te zijn over hem. François Hollande en Nicolas Sarkozy deden het beter op dat moment in hun presidentschap. Destijds was respectievelijk 56 en 66 procent van de Fransen tevreden over hen.