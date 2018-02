Franse minister in het nauw na twee zaken rond seksueel wangedrag

De ene is verjaard, de andere een gerucht. Niets aan de hand dus, aldus de regering. Hulot kan aanblijven.

In het tweede geval lijkt dit de enige mogelijke reactie. Als zelfs het vermeende slachtoffer - naar verluidt een oud-medewerkster - zegt dat er niets is gebeurd, is er geen affaire. Het eerste verhaal ligt ingewikkelder. Het draait om Pascale Mitterrand, een kleindochter van de oud-president. Zij deed in 2008 aangifte tegen Hulot die haar in 2007 tot seks gedwongen zou hebben. De fotografe, toen twintig, wist toen zij aanklopte bij de politie dat het al te laat was voor een proces. Zij wilde hem 'confronteren met zijn geweten'.

De zaak werd geseponeerd, maar het OM voegde de verklaringen van beide partijen toe aan het dossier. Hulot noemde het een 'vluchtige relatie zonder dwang', Mitterrand een 'geweldloze, maar ongewenste relatie'.

Beweren dat er niets aan de hand is, is lastig. Want uit het verhaal dat Mitterrand vertelt in magazine Ebdo - anoniem, haar identiteit werd door andere media onthuld - rijst het beeld van een vrouw die jaren met het gebeurde heeft geworsteld. Na overleg met haar ouders besloot Pascale aanvankelijk te zwijgen.

De media zijn niet de plaats om recht te spreken Marlène Schiappa, staatssecretaris voor 'gelijkheid tussen de seksen'