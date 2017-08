Franse communistenvreter blijkt ladelichter

De tweede jeugd van Levallois begon met de komst van een rechtse burgemeester in 1983, Patrick Balkany. De noeste bouwactiviteit die Balkany (68) aan de dag legde, veranderde voorgoed de samenstelling van de bevolking. Die werd rijker en zou nooit meer links stemmen.

Dit effect staat bekend als Balkanysation (Balkanysering). Communistische burgemeesters, waarvan er nog steeds een paar zijn, leerden ervan dat je een stad maar beter niet te veel kan ontwikkelen als je aan de macht wil blijven. Veel sociale woningbouw is misschien niet goed voor de inkomsten, maar levert wel stemmen op.

Ontduiking, witwassen en misbruik van gemeenschapsmiddelen, Balkany was er - gesteund door zijn vrouw Isabelle - een meester in. Het geld ging onder andere naar prachtige villa's op de Antillen, in Marokko en Normandië. Er verschenen al beelden in de Franse media van deze lustoorden. Waar doen ze het toch van, was altijd de vraag. De speurneuzen van het parket geven antwoord. 'Het bezit van de Balkany's kan niet worden verklaard uit de nalatenschap van de ouders van beiden', aldus de aanklacht. Met de fraude zou een bedrag van 13 miljoen euro zijn gemoeid.

Sarkozy

Dat Balkany al jaren het symbool is van alles wat louche is in de Franse politiek, is ze in Levallois natuurlijk niet ontgaan. In 1995 moest hij zijn bewind een paar jaar onderbreken vanwege een veroordeling. Drie medewerkers waren niet actief op het stadhuis, maar deden klusjes in de huizen van de Balkany's. Maar hij wist, met zijn vrouw Isabelle, als geen ander hoe je kiezers aan je moet verplichten. Geef iemand een baan, vergunning, subsidie of huis en je krijgt er een trouwe supporter voor terug.

"En gelukkig", zo liet Balkany zich eens ontvallen, "hebben alleen journalisten belangstelling voor gedoe over geld. De burger wil alleen goede voorzieningen." In 2014 haalde hij voor het laatst zijn gelijk. Hij werd opnieuw gekozen, een tweede ronde was niet eens nodig.

Zijn partij zat toen al met de ladelichtende routinier in haar maag. Lange tijd bood zijn vriendschap met oud-president Nicolas Sarkozy - die net als hij ook een Hongaarse vader had - bescherming. 'Nico' zou hem vast steunen bij zijn poging zijn langdurige verblijf in het parlement (sinds 1988) te verlengen. Sarkozy kneep aanvankelijk een oogje toe toen de kandidatencommissie dit jaar zijn vriend aanwees. En liet hem vallen toen er een storm van protest opstak.