Frans Timmermans is de nieuwe boeman van Viktor Orbán

Eurocommissaris Frans Timmermans wordt het nieuwe mikpunt van de campagne van de Hongaarse regering voor de Europese verkiezingen. Dat zei premier Viktor Orbán afgelopen weekend in de Duitse zondagskrant Welt am Sonntag. Vanaf half maart neemt Timmermans, de Europese lijsttrekker van de sociaal-democraten, de plek van EU-topman Jean-Claude Juncker over op anti-EU-affiches, die overal in Hongarije hangen.

Juncker is behalve voorzitter van de Europese Commissie ook lid van de christen-democratische Europese Volkspartij (EVP), waartoe ook de Hongaarse regeringspartij Fidesz ­behoort. Dat Fidesz-lidmaatschap vinden veel EVP’ers al langer problematisch. Afgelopen november, toen de kritiek binnen de EVP toenam, ­beloofde Fidesz geen nieuwe schandalen te zullen veroorzaken.

Juncker en Timmermans worden afgebeeld met Soros die over de schouder meekijkt. De boodschap: u kijkt naar een stroman

De aanval op Juncker bewijst het tegendeel en dat leidde er vorige week toe dat negen bij de EVP aangesloten partijen uitsluiting van de Hongaren eisten. Volgens Orbán is de kritiek volkomen onterecht. EVP’ers, waaronder CDA’ers, die hem bekritiseren noemt hij ‘bruikbare idioten’ in de handen van links.

Wat Brussel bekokstooft Desondanks wordt de campagne tegen Juncker wel stopgezet. Maar de campagne tegen Brussel loopt gewoon door, nu met Timmermans in de hoofdrol. Onder de slogan ‘U heeft er recht op te weten wat Brussel bekokstooft’ wordt Hongaren verteld dat de politici in Brussel met financiële steun van de Amerikaanse magnaat en filantroop George Soros Europa met migranten willen bevolken. Daarom worden Juncker en Timmermans afgebeeld, terwijl Soros over de schouder kijkt. De boodschap: u kijkt naar een stroman. Eerder werd de Groene Europarlementariër Judit Sargentini al op een vergelijkbare ­manier weggezet. Dat de Juncker-campagne wordt stopgezet geeft aan dat Orbán geen breuk met de EVP wil riskeren. Maar Fidesz rekent erop bij de Europese verkiezingen van eind mei de Hongaarse oppositiepartijen weg te vagen. Orbán verwacht dat de EVP-fractie hem na de verkiezingen nodig zal hebben. Hongaren zal het bekend voorkomen. Volgens berekeningen van Átlátszó, een website van onderzoeksjournalisten, heeft de regering inmiddels bijna een kwart miljard euro belastinggeld uitgegeven aan ‘regeringsinformatie’. Het neerzetten van politieke tegenstanders als agenten van Soros is daarbij een strategie, die sinds 2015 succesvol wordt toe­gepast.

De strategie werkt Destijds werden Hongaarse oppositieleiders afgebeeld als door Soros bespeelde marionetten, een beeld dat sterke associaties met Hitlers propaganda opriep. Orbán wijst verwijten van antisemitisme overigens categorisch van de hand. Per slot van rekening is zijn anti-Sorosstrategie het idee van twee Amerikaanse, Joodse, politieke adviseurs van de Israëlische premier Netanyahu. En die strategie heeft gewerkt. Veel Hongaren die in 2015 nog nooit van Soros hadden gehoord, zien de man nu als de vleesgeworden duivel. Veel Europeanen trouwens ook. Mede door Hongaarse propaganda is Soros ook elders de boeman. Orbáns Brusselse anti-Soroscampagne is niet alleen bedoeld voor het thuisfront, maar onderstreept de rol die hij voor zichzelf ziet: de sterke man, om wie christelijk Europa en de EVP straks niet heen kunnen.

