“Zou je ook getekend hebben?”, is de vraag voor journalist Phaedra Werkhoven.

Nee, antwoordt ze - dit is politieke correctheid. Die oproep dwingt je in de rol van politieke correcte vrouw. Als een vrouw in opspraak komt, staat meteen het cordon sanitaire eromheen, alle vrouwen steunen je. Je krijgt jeuk van dat slachtofferschap van vrouwen.

Frame een opvatting als ‘politiek correct’ en die is verdacht - en jij bent interessant

Haar opvatting is dat Geen Stijl een journalistiek platform is. Als journalist mag je journalistieke platforms nooit boycotten om louter inhoudelijke redenen. Je mag adverteerders ook niet vragen om zich met de inhoud van zo’n platform te bemoeien.

Werkhoven framet de oproep als gemakzuchtige ‘politieke correctheid’ - en zichzelf dus als iemand die tegen de politieke stroom ingaat. Maar je kunt haar net zo goed politiek correct noemen. Haar opvatting dwingt je in de rol van politiek correcte journalist. Als een journalist in opspraak komt, staat meteen het cordon sanitaire eromheen, alle journalisten steunen je. Je krijgt jeuk van dat slachtofferschap van journalisten.

Frame een opvatting als ‘politiek correct’ en die is verdacht - en jij bent interessant. Vaak kun je de andere opvatting net zo goed politiek correct noemen. Maar het werkt wel. Dus heb je niet zo’n sterk verhaal? Zeg dan voor het gemak dat de ander politiek correct is.

Hans de Bruijn is bestuurskundige en debatspecialist. Wekelijks analyseert hij sturende taal in het publieke debat.

