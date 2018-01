Fracties: Dit was niet afgesproken over investeringen in het hoger onderwijs

Het hoger onderwijs moet over de brug komen, vinden CDA, GroenLinks en de PvdA in de Tweede Kamer. Het geld dat de afgelopen drie jaar niet in onderwijskwaliteit is geïnvesteerd, moeten hogescholen en universiteiten alsnog daaraan besteden. Minister Ingrid van Engelshoven van onderwijs moet daarvoor zorgen, vinden de partijen. “Studenten hebben daar recht op”, zegt CDA-Kamerlid Harry van der Molen.

De Tweede Kamer is verbolgen dat universiteiten en hogescholen zich niet hebben gehouden aan hun deel van de afspraak bij de invoering van het studievoorschot. De kwestie is voor minister Van Engelshoven (D66) een vervelende erfenis van voorganger Jet Bussemaker (PvdA). Volgens de Algemene Rekenkamer gaf Bussemaker de Tweede Kamer ‘een te stellig en te rooskleurig beeld’ van de extra investeringen. Ze stuurde de cijfers daarover van hogescholen en universiteiten zonder controle door naar de Kamer.

“Studenten die nu te maken hebben met het studievoorschot, zouden ook nu al zelf van de extra investeringen profiteren. Dat was de afspraak”, zegt Van der Molen. “Als student zou ik me bekocht voelen.” Hij vindt dat Van Engelshoven om de tafel moet met het hoger onderwijs. Niet alleen om de achterstallige investeringen in te halen, maar ook om voor de komende jaren duidelijkere afspraken te maken. Bovendien moet ze het hoger onderwijs beter controleren.

'Als wij hadden geweten dat die afspraak niet zouden worden nageleefd, hadden wij nooit voor gestemd' GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil