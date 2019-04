Forum voor Democratie roept Henk Otten op af te treden

De ruzie tussen partijleider Thierry Baudet en mede-oprichter en aankomend senator Henk Otten van Forum voor Democratie loopt hoog op. Als penningmeester van de partij deed Otten een betaling aan zichzelf, meldt NRC vandaag. Baudet en het derde bestuurslid Rob Rooken blijken hem daarom al een tijd uit het bestuur te willen zetten. Maar Otten weigert dat.

Hij bevestigt de betaling wel tegenover NRC, en ook dat de overboeking eerder dit jaar ‘slordig’ en tegen de interne regels is verlopen. De vergoeding aan zijn eigen adviesbedrijf (25.000 euro exclusief btw) zou bedoeld zijn voor fondsenwerving en ander extra partijwerk. Otten is al betaald medewerker van de Tweede Kamerfractie. Hij vindt nog steeds dat hij recht heeft op het geld en dat de rest van het bestuur alsnog goedkeuring moet geven.

Thierry Baudet geeft geen commentaar en is vandaag niet in de Tweede Kamer aanwezig, naar eigen zeggen vanwege een voedselvergiftiging. Tweede Kamerlid Theo Hiddema roept Otten nu op uit het bestuur te stappen. Hij bevestigt aan het ANP de berichtgeving dat Otten een geldbedrag van de partij naar zichzelf heeft overgemaakt: “We hebben dat geprobeerd stil te houden omwille van de reputatie van Otten.” Het bestuur maakte bezwaar tegen de donatie, waarop Otten het geld terugstortte.

Volgens de partij is de positie van haar medeoprichter onhoudbaar na een greep uit de kas. “Vasthouden aan een plek binnen een bestuur waarin het vertrouwen is opgezegd, is een doodlopende weg”, staat nu te lezen op de website van de partij.

“Wij betreuren het dat Henk Otten de ernst van zijn vergrijp niet inziet, de affaire niet intern heeft willen oplossen en in de pers doet alsof er sprake is van een politieke richtingenstrijd binnen de partij om zo de aandacht af te leiden”, staat te lezen op de website.

Forum voor Democratie doet nogmaals een oproep aan Henk Otten om af te treden als bestuurslid. “Vasthouden aan een plek binnen een bestuur waarin het vertrouwen is opgezegd, is een doodlopende weg.” Het bestuur kan Otten niet ontslaan en hijzelf weigert tot nu toe op te stappen, meldt de partij verder.

Groeipijnen Groeistuipen bedreigen de jongste partij van Nederland, momenteel op kop in de peilingen voor de Europese verkiezingen van eind mei. In de top van Forum voor Democratie gaat het hard tegen hard. Per tweet verzocht Baudet woensdagavond Otten ‘eervol terug te treden’ als medewerker van de Tweede Kamerfractie. Daartoe zou het partijbestuur hebben besloten, waar Otten zelf nog steeds in zit. Henk Otten zal straks als Forumsenator de grootste fractie in de Eerste Kamer leiden en reageerde met: “niet zo’n handige tweet van Thierry”. Dinsdag legde Otten al zijn penningmeesterschap in het bestuur neer, de verklaring luidde toen dat hij het te druk kreeg nu hij straks ook de Senaatsfractie van Forum gaat leiden. De ruzie blijkt meer dan een staaltje Trumpiaanse twittercommunicatie van Baudet, nu het financieel conflict vandaag naar buiten is gekomen. Volgens Otten ‘niet geheel toevallig’. Hij gaf afgelopen weekend in NRC harde kritiek op de stijl van Baudet en de ‘ruk naar rechts’ die de partij onder zijn leiding maakt. Forum is meer dan Baudets fanclub, zei Otten, die ook al eerder probeerde de soms drieste uitlatingen van zijn jonge partijleider, bijvoorbeeld die over een nexit, te dempen.

‘LPF-achtige taferelen’ Otten maakte destijds van nabij mee hoe de LPF aan interne partijtwisten ten onder ging, en heeft 'LPF-achtige taferelen’ altijd proberen te voorkomen. Bij Forum kan een bestuurslid slechts worden afgezet als tweederde van de ledenvergadering daarvoor stemt, én minstens tweederde van alle leden bij zo'n stemming aanwezig is. Forum is afgelopen jaar snel gegroeid tot ongeveer 36.000 leden. Tweede man van Forum voor Democratie Theo Hiddema mocht woensdagavond laat bij Pauw aan tafel nog olie op de golven gooien. Volgens hem is geen sprake van een richtingenstrijd. Hij zei zelfs de kritiek van Otten op Baudets uitspraken als ‘boreale wereld’ te delen. Hiddema schetste het beeld hoe de partijtop na iedere campagnebijeenkomst in het land samen terugreed in de partijauto. Persvoorlichter Jeroen de Vries aan het stuur, Otten de bijrijder, Baudet en Hiddema op de achterbank. Volgens Hiddema raakte Baudet (‘filosofisch van aard’) nog weleens ‘in een roes’ en ‘bestrijkt hij dan de hele aardbol’. “Otten zit dan als een schoolmeester, als een corrector, te foeteren.” Hiddema vindt ook dat Baudet voorzichtiger moet zijn. “We hebben in de provincies allemaal nieuwe mensen en die krijgen te horen: Zit jij bij die club die boreaal te keer gaat?” Otten maakte destijds van nabij mee hoe de LPF aan interne partijtwisten ten onder ging Volgens Tweede Kamerlid Hiddema is het partijbestuur inclusief Otten het erover eens dat “iemand die de Senaat ingaat, niet ook op de payroll van de Tweede Kamer kan staan”. Eerder deze week legde Otten al zijn penningmeestertaken neer, nu dus het adviseurschap van de Tweede Kamerfractie. Hiddema zei dat dit ook geldt voor aankomend senator Jeroen de Vries, de spindoctor en voorlichter van de partij en de fractie. De Vries zegt daarentegen in een reactie dat hij gewoon persvoorlichter blijft, en de Tweede Kamerfractie blijft bijstaan. “Weinig nieuws onder de zon.” Op de vraag of Otten bestuurslid blijft, reageerde De Vries niet. Bij Forum voor Democratie zijn meer dubbelfuncties. Ook Rob Rooken, het derde bestuurslid naast Baudet en Otten, wordt straks senator.

