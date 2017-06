Forum voor Democratie gaat samenwerken met Leefbaar Rotterdam

De partij van Thierry Baudet zegt honderden leden in Rotterdam te hebben die zich in de aanloop naar de raadsverkiezingen willen inzetten voor de campagne van Leefbaar, plus een uitgebreid netwerk via sociale media. In ruil daarvoor zal Leefbaar Rotterdam een jaar later Forum voor Democratie steunen in de campagne voor de Statenverkiezingen.

Voor Forum voor Democratie is dit een eerste stap in een nieuwe strategie. In andere gemeenten wil de partij de komende tijd soortgelijke allianties sluiten. Ze zegt met twaalf andere lokale partijen in gesprek te zijn.

Amsterdam is volgens het FvD het 'hoofdkwartier van het partijkartel' dat het wil bestrijden

Alleen in Amsterdam doet Forum voor Democratie onder eigen naam mee aan de raadsverkiezingen. De hoofdstad is volgens de partij het 'hoofdkwartier van het partijkartel' dat het wil bestrijden. Bij de Kamerverkiezingen van maart jongstleden haalde ze in Amsterdam 1,2 procent van de stemmen. Dat percentage ligt onder de landelijke score (1,8 procent), maar bij de raadsverkiezingen zou daarmee een zetel in het vizier komen.

In Rotterdam deed Forum voor Democratie het bij de Kamerverkiezingen beter, met 1,8 procent van de stemmen, maar toch mikt de partij hier niet op een eigen raadszetel, om ‘versnippering op rechts’ voorkomen. Behalve Leefbaar Rotterdam doet in 2018 voor het eerst ook de PVV mee in Rotterdam, terwijl er in Amsterdam rechts van de VVD geen andere partijen meedoen.

Elitair imago De combinatie van Forum voor Democratie met zijn elitaire imago en het volkse Leefbaar Rotterdam ligt niet in alle opzichten voor de hand. Leefbaar kan de steun van Forum goed gebruiken in de slag met de PVV om de rechtse Rotterdammer, maar Leefbaar-voorzitter Robert Simons benadrukt het zakelijke karakter van de deal. “Wij zijn een brede volkspartij van en voor Rotterdammers en zullen dat ook altijd blijven.” Tegelijkertijd zien de twee partijen genoeg inhoudelijke raakvlakken. Ze willen beide de invloed van ‘Den Haag’ op de lokale politiek verminderen en ze zijn voorstander van een gekozen burgemeester en lokale referenda over belangrijke beslissingen. Ook zijn ze het eens over de noodzaak om ‘Nederlandse waarden’ te beschermen en criminaliteit hard aan te pakken.

