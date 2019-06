Forum valt ook in Zuid-Holland buiten het provinciebestuur, Hans Wiegel stapt op als informateur

Die stap maakte het Wiegel onmogelijk om verder te gaan. Hij zei verbaasd te zijn. “De onderhandelingsgesprekken verliepen voorspoedig, open en met wederzijds respect.” Forum maakt na dit debacle in Zuid-Holland alleen nog deel uit van een te vormen minderheidscollege in Limburg, dat met wisselende meerderheden in de Staten moet zien te besturen.

Lees verder na de advertentie

Resterende combinaties kunnen getalsmatig wellicht net, tegemoetkomen in het realiseren van onze belangrijkste uitgangspunten.”

Aanvankelijk poogde Wiegel in Zuid-Holland een college samen te stellen van Forum, VVD, CDA met de ChristenUnie. Toen die laatste partij zich vorige week terugtrok, probeerde Wiegel een andere vierde partij te vinden. Totdat het CDA de zaak vandaag opblies.

Onvoldoende vertrouwen Volgens CDA-fractievoorzitter Adri Bom-Lemstra wil haar partij een brede meerderheidscoalitie, die recht doet aan de uitslag van de verkiezingen. “Na het afhaken van verschillende partijen, is er onvoldoende vertrouwen dat resterende combinaties die wellicht getalsmatig net kunnen, tegemoetkomen in het realiseren van onze belangrijkste uitgangspunten.” De VVD zegt teleurgesteld te zijn. Vanwege het mislukken van de vorming van een college met Forum, zal een nieuwe informateur op zoek moeten naar een bestuur van minstens vijf partijen. Dat zou een combinatie van VVD, GroenLinks, D66, PvdA en CDA kunnen zijn, maar in plaats van GroenLinks zouden ook de ChristenUnie met de SGP of 50Plus kunnen toetreden.

Lees ook: