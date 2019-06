Forum kandideert oud-generaal Toine Beukering voor het voorzitterschap van de senaat

Beukering (60) was brigadegeneraal bij de Koninklijke Landmacht en leidde vredesmissies in Burundi en Ivoorkust. Hij stond als elfde op de kieslijst van FvD en omschrijft zichzelf als ‘overtuigd liberaal’.

De nieuwe Eerste Kamer komt volgende week voor het eerst bijeen. Daarin heeft Forum voor Democratie sinds de verkiezingen op 27 mei onder leden van Provinciale Staten twaalf zetels, net als de VVD, maar die laatste partij had minder stemmen. Traditioneel levert de grootste partij de voorzitter, maar dit is geen gesneden koek. Er wordt nog wel over gestemd.

De strijd moet voor 25 juni worden beslecht, want dan wordt de nieuwe voorzitter beëdigd. Die heeft niet alleen een ceremoniële functie, maar bepaalt de agenda in overleg met de fracties en vertegenwoordigt de senaat, ook in het buitenland.

Forum voor Democratie koos vandaag hoogleraar Paul Cliteur als fractieleider. Eerder zei hij niet te willen, maar de keus was unaniem.

De regeringspartijen zien liever een voorzitter uit eigen kring. De meeste kans maakt een CDA’er, maar er zijn nog geen kandidaten uit die hoek. De PvdA levert de Tweede Kamervoorzitter (Arib), D66 de vicevoorzitter van de Raad van State (De Graaf), de VVD heeft met Broekers-Knol en eerder Fred de Graaf acht jaar het voorzitterschap van de senaat in handen gehad.

Ongenade De FvD, nieuwkomer in de senaat, koos vandaag hoogleraar Paul Cliteur als fractieleider. Eerder zei hij niet te willen, maar de keus was unaniem. Cliteur leidt ook het wetenschappelijke bureau van de partij, het Renaissance Instituut. Zijn twee rechterhanden in de senaat worden de Barendrechtse oud-wethouder Lennart van der Linden en oud-journalist Paul Frentrop. Eerst zou Henk Otten de fractie leiden, maar die viel in ongenade bij de rest van de partijtop. Hij heeft nog wel een zetel. Scheidend voorzitter Broekers-Knol is vandaag geridderd. Ze kreeg de koninklijke onderscheiding, ridder in de orde van Oranje-Nassau, uit handen van premier en partijgenoot Mark Rutte.

