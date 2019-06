Forum erin, ChristenUnie eruit bij eurokritische familie

Dat is woensdag op een ECH-groepsbijeenkomst besloten. De grootste partij in de ECH is nu de aartsconservatieve, homofobe Poolse regeringspartij PiS. De Britse Conservatieven zitten er ook nog in, tot aan de brexit, alsmede de Vlaams-nationalistische N-VA.

Voor ChristenUnie-Europarlementariër Peter van Dalen is de toelating van Forum aanleiding om de ECH te verlaten. De SGP, die minder bezwaren had, volgt de CU hierin vanwege de innige samenwerking van beide partijen in Brussel.

De ECH haalt een partij binnen die niet wil samenwerken en hervormen, maar die voor afbreken is Peter van Dalen

Dat betekent dat de nieuwgekozen SGP’er Bert-Jan Ruissen samen met Van Dalen op zoek gaat naar een andere groepering, mogelijk de christen-democratische Europese Volkspartij (met het CDA).

De ECH was voor de verkiezingen nog in grootte de derde groepering in het parlement, en is nu de vijfde, achter de Groenen. Van Dalen had al een paar maanden geleden aangekondigd uit de ECH te stappen als Forum werd toegelaten. “Forum is voor een nexit en daar ben ik op tegen”, liet Van Dalen weten. “De ECH haalt een partij binnen die niet wil samenwerken en hervormen, maar die voor afbreken is.”

De leider van de Forum-delegatie in het Europees Parlement, Derk Jan Eppink, is blij met zijn terugkeer in de ECH-gelederen. Van 2009 tot 2014 zat Eppink ook al in die groep, toen namens de Vlaamse partij Lijst Dedecker. ‘Alleen ChristenUnie was tegen en verliet de zaal’, tweette Derk Jan Eppink nog over de Forum-toetreding. ‘De honden blaffen maar de karavaan trekt verder’. TROUW