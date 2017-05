Formatieterugblik: 18 sessies noeste arbeid zijn geen weggegooid werk

Er zijn de afgelopen maanden 18 sessies geweest aan de onderhandelingstafel van informateur Edith Schippers. Aanvankelijk deed zij het rustig aan. De vier partijen moesten de tijd krijgen om om te schakelen na een uitputtende verkiezingscampagne, waarin ze als concurrenten tegenover elkaar stonden. In de eerste twee weken stond de psychologie van het ‘samenbinden’ voorop. De partijen spraken over een gezamenlijke analyse van de problemen in het land. Informateur Edith Schippers redeneerde: liever eerst een goede vertrouwensband kweken, en dan inhoudelijk onderhandelen, dan andersom.

Pas in de derde week kwamen de eerste berichten dat het ook wel eens ‘knetterde’. Nog steeds ligt het tempo laag. Rutte, Buma, Pechtold en Klaver en hun secondanten zien een lange rij deskundigen langskomen aan tafel. Natuurlijk kennen ze de inhoud van de analyses over de economie, defensie of pensioenstelsel al wel. Ook hier gaat het weer om het mentale proces: samen luisteren en de boodschap goed laten inzinken. Een heftige inbreuk op het proces is de plotselinge ziekte van de moeder van Jesse Klaver.

Schippers is geen type dat de boel maar wat laat waaien

Het is inmiddels Pasen als in de vierde week voor het eerst over een onderwerp een uitgewerkt voorstel op tafel ligt. Voor het eerst klinkt ook wat meer enthousiasme bij VVD, CDA en GroenLinks over samen regeren. ‘We moeten er samen uitkomen’, is het devies. Er wordt rustig doorgewerkt, maar de eerste donkere wolken zijn er ook: het kabinet heeft veel minder geld te besteden dan gedacht. Opvallend is hoe rustig de achterbannen van de partijen zich houden. Een VVD-coryfee zegt dat de leden zich niet roeren ‘omdat ze toch verwachten dat het misloopt’.

Drie tegen één In de vijfde en zesde week wordt het proces stroperig. De onderhandelingen liggen een week stil wegens vakantie, die de informateur de vier partijleiders van harte gunt, na een loodzware verkiezingscampagne. Jesse Klaver verliest zijn moeder. De VVD is veel energie kwijt aan de negatieve publiciteit over partijvoorzitter Henri Keizer. Informateur Edith Schippers heeft vorige week ongetwijfeld zitten rekenen: als ze nog voor de vakantie klaar willen zijn, moet het tempo nu echt omhoog. Schippers is geen type dat de boel maar wat laat waaien. Ze zal gerekend hebben: het wordt tijd dat de partijen hun echte kaarten op tafel leggen. In de zevende week, vorige week, is noeste arbeid verricht. De onderhandelingen worden serieuzer. Ingewijden zeggen: vaak eindigt een discussie in drie tegen één. Door de unanieme radiostilte bij de vier partijen dringt er van de inhoud van de onderhandelingen bijna niets door in de media. Daardoor lijkt het soms of er bijna niets gebeurt. Maar dat is niet zo. Er ligt een vuistdik pak papier met voorstellen, berekeningen, adviezen. De fracties zijn op de hoogte en denken intensief mee. Dat zijn opgeteld bijna honderd mensen op en rond het Binnenhof die weten hoe ver de vier partijen al wel of niet waren bij een kabinet van VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Die de concrete bouwstenen van een regeerakkoord kennen. Een grote kring. Is het weggegooid werk? Zeker niet. De volgende ronde kan veel van dat opgebouwde dossier zo weer terug op tafel gelegd worden.

