Flinke tekorten voor jeugdzorg bij gemeenten

Bijna niet één gemeente komt uit met de begroting voor jeugdzorg. Sterker nog: twee derde van de gemeenten komt meer dan 20 procent tekort. Een op de vijf gemeenten heeft zelfs een tekort van meer dan 40 procent. Dat blijkt uit een onderzoek dat minister Hugo de Jonge liet uitvoeren naar de wachtlijsten en de geldzorgen in de jeugdzorg.

Het onderzoek bevestigt de noodkreten die gemeenten zelf al langer slaken. Zij zeggen jaarlijks samen meer dan 600 miljoen tekort te komen. Minister De Jonge (volksgezondheid) heeft gisteren aangekondigd dat er financiële hulp gaat komen vanuit het kabinet. “We moeten nu kijken welke financiële maatregelen er nodig zijn. Maar ook wat er breder nodig is om de jeugdzorg te verbeteren”, aldus De Jonge. In mei komt hij met nadere plannen. Hoeveel geld erbijkomt, of dat voor alle gemeenten geldt: het is nog niet duidelijk.

De groei heeft twee oorzaken: gemeenten helpen meer kinderen en de zorg zelf is duurder geworden. Als een kind hulp nodig heeft van een psycholoog, of bijvoorbeeld opvang in een pleeggezin, of gespecialiseerde hulp in een ggz-instelling, gaat dat sinds 2015 via de gemeente. Het idee was dat gemeenten dat goedkoper en laagdrempeliger konden doen. Daarom kregen de gemeenten voor hun taak vanaf het begin minder geld, een ­bezuiniging van 450 miljoen euro per jaar. Uit het onderzoek blijkt dat bijna geen enkele gemeente met dat krappere budget uitkomt.

Meer kinderen

Volgens minister Hugo de Jonge is het feit dat gemeenten meer hulp zijn gaan verlenen “niet alleen iets om zorgen over te hebben”. Gemeenten hielpen tussen 2015 en 2017 zo’n 12 procent meer jongeren, blijkt uit het onderzoek. “Méér kinderen in Nederland krijgen passende hulp. En dat was ook precies de bedoeling; kinderen en gezinnen eerder in beeld”, zegt De Jonge in een reactie.

Tussen gemeenten zijn grote verschillen in de uitgaven en aantal kinderen dat ze helpen. Maar de onderzoekers konden daar geen duidelijk patroon in vinden.

De groei zit bij alle vormen van jeugdzorg, zowel de lichte als de zware hulp. Uit een vergelijkend onderzoek tussen 28 gemeenten kwam wel iets anders opvallends: kleinere gemeenten hebben relatief de meeste geldtekorten voor jeugdzorg.

Het politieke probleem dat op tafel ligt, is of de gemeenten wel zijn toegerust op hun nieuwe taak. Ook wijzen de onderzoekers erop dat de politiek de gemeenten een vage opdracht heeft gegeven om alle kinderen ‘passende zorg’ te geven. “Nergens is omschreven wat dat precies is.”