Fiscus wordt strenger voor belastingontwijkende multinationals

De mogelijkheden voor multinationals om via Nederland belasting te ontwijken worden fors ingeperkt. Als het aan het kabinet ligt, kunnen bedrijven die zich vooral in Nederland vestigen om belasting te besparen voortaan geen zogeheten ruling meer krijgen. Met een dergelijke afspraak met de Belastingdienst krijgen bedrijven vooraf een stempel van de fiscus, ook al hebben zij nauwelijks activiteiten in Nederland.

Dat heeft staatssecretaris Menno Snel (D66) van financiën vandaag aan de Tweede Kamer laten weten. De voorstellen van Snel vormen het voorlopige sluitstuk van een lang onderzoek naar de manier waarop internationale bedrijven Nederland gebruiken als draaischijf om wereldwijd belasting te besparen. In februari kondigde Snel al aan de rulingpraktijk op de schop te willen nemen, op 1 juli volgend jaar moeten de nieuwe regels ingaan.

Fouten

Aanleiding voor de wijzigingen is een groot onderzoek naar ruim 4.000 internationale afspraken die de Belastingdienst eerder maakte. Snel gaf opdracht tot dat onderzoek nadat Trouw en het FD publiceerden over een ruling uit 2008 tussen de fiscus en het Amerikaanse levensmiddelenconcern Procter & Gamble, waarbij de regels niet gevolgd waren. In totaal werden 72 fouten ontdekt in eerder afgesloten rulings.

De belangrijkste wijziging die Snel voorstelt is dat de Belastingdienst voortaan over de eigen landsgrenzen heen gaat kijken. Multinationals kunnen veelal in het buitenland belasting ontwijken door gebruik te maken van de Nederlandse wet- en regelgeving. Voorheen keek de Belastingdienst alleen of in Nederland voldoende werd betaald. Voortaan kunnen bedrijven die zich in Nederland vestigen om in het buitenland belasting te ontwijken, geen afspraken meer maken met de Belastingdienst, stelt Snel.

Daarnaast gaat de fiscus kijken of de activiteiten in Nederland wel in verhouding staan tot de geldstromen die door Nederland heengaan. Nu hebben multinationals genoeg aan een bepaalde minimale aanwezigheid in Nederland, zoals personeel met een totale loonsom van 100.000 euro. Daar is veel kritiek op, omdat die eisen voor grote multinationals makkelijk te halen zijn als zij honderden miljoenen aan belasting kunnen besparen.