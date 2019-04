Finnen straffen regeringspartij: sociaal-democraten de grootste, net voor de populisten

Met zes zetels winst kwam het totaal aan sociaal-democratische zetels in het parlement op 40 terecht.

Lees verder na de advertentie

De sociaal-democraten werden maar net iets groter dan de populistische Finse Partij, die met een zetel groeide tot 39 zetels. De Finse partij is een nieuwe naam voor de partij die eerst de Ware Finnen heette en die sinds een enorme overwinning in 2011 op een stabiel niveau van 39 à 40 zetels schommelt.

De Centrumpartij van premier Juha Sipilä verloor 18 van de 49 zetels

Bij de overwinning van de Sociaal-Democratische Partij (SDP) zal zeker hebben meegespeeld dat de sociaal-democraten de afgelopen vier jaar niet aan de regering deelnamen. Die bestond uit een coalitie van de liberale Centrumpartij, de populistische Finse Partij en de centrumrechtse Nationale Coalitiepartij.

De Centrumpartij, een partij die sterk hangt aan decentralisatie, was de grote verliezer van de verkiezingen van zondag. De Centrumpartij is de partij van premier Juha Sipilä. Het verlies van 18 van de 49 zetels kwam hard aan. Waarschijnlijk verloor de partij aan alle andere partijen, waaronder ook een groot deel aan de Groenen. Die groeiden van 15 tot 20 zetels.

In de Finse parlementsverkiezingen speelde klimaatverandering en het vorming van de welvaartsstaat een belangrijke rol. Over dat laatste was de zittende regering in maart gevallen. De Finse bevolking vergrijst snel en er is onenigheid tussen de partijen over de vraag hoe de kosten van de vergrijzing moeten worden opgevangen.

Lees ook:

Finse regering valt door mislukte hervorming in de zorg Al vele jaren probeert de Finse politiek de zorgsector te hervormen. Dat is opnieuw mislukt.