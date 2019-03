Financiert rechts Amerika de Europese populisten?

Rechtse Amerikaanse christenen, ‘gelinkt aan de Trump-regering en Steve Bannon’, hebben volgens website openDemocracy hun pijlen gericht op Europa. Ultraconservatieve Amerikanen, onder wie de steenrijke gebroeders Koch, zouden in de afgelopen tien jaar minstens 50 miljoen dollar aan ‘dark money’ (geld waarvan de herkomst niet traceerbaar is) hebben geïnvesteerd in Europa, bedoeld om een rechtse en onverdraagzame boodschap te verspreiden. Daarnaast werken ze samen met ‘extreem-rechtse’ partijen in Europa, aldus openDemocracy.

Het zou gaan om minstens twaalf conservatieve organisaties in Amerika, waaronder het christelijke American Center for Law and Justice en Bill Graham Evangelistic Assocation.

Dark money

De directeur van openDemocracy, Mary Fitzgerald, schetst een beeld dat enigszins samenzweerderig overkomt. Zo vallen de woorden ‘conferenties’, ‘dark money’, ‘politieke agenda’s’, ‘netwerken’, ‘DeVos-familie’, ‘de gebroeders Koch’ en ‘anonieme donoren’ geregeld, al dan niet in combinatie met elkaar. Bedient openDemocracy zich daarmee niet van dezelfde tactiek als haar rechtse tegenstanders? Die wijzen namelijk geregeld op de activiteiten van een andere steenrijke zakenman met een ‘duistere’, politieke agenda: George Soros – tevens financier van openDemocracy.

37 ­leden van het Europarlement, onder wie Sophie in ’t Veld (D66), roepen Eu­ro­com­mis­sa­ris Timmermans op om actie te ondernemen

Volgens Fitzgerald is er echter een verschil: “Bij ons is duidelijk waar het geld vandaan komt. Wij zijn daar heel transparant over. Maar bij de organisaties die wij onderzochten, zijn de geldverstrekkers onduidelijk. Ze hoeven volgens Amerikaans recht hun donoren niet bekend te maken. We weten dus niet waar het geld vandaan komt, maar ook niet waar het geld aan wordt uitgegeven. Wat we wel weten, is dat er veel meer geld is uitgegeven aan activiteiten in Europa.”

Hoeveel geld ze uitgeven in Europa, moeten de Amerikaanse clubs aangeven op de belastingformulieren. Dat is nog geen bewijs dat het geld ook naar rechts-populistische partijen, zoals het Franse Rassemblement National of het Italiaanse Lega, gaat. Fitzgerald zegt dat er inderdaad geen ‘smoking gun’ is gevonden, die aantoont dat er Amerikaans geld direct naar Europese populisten stroomt.