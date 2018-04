Financiën was eerder niet enthousiast over afschaffen dividendbelasting

Wat hebben ambtenaren van het ministerie van financiën aan de onderhandelaars voor het nieuwe kabinet geadviseerd over de omstreden afschaffing van de dividendbelasting? Die vraag wordt snel beantwoord, nu premier Rutte alsnog besloten heeft de stukken vrij te geven. Duidelijk is dat één of meer bedrijven regelmatig met Financiën om de tafel zaten om de zaak te bespreken.

Dat blijkt uit de lijst met aanwezige stukken over de dividendbelasting, die eerder door Financiën werd gepubliceerd bij de afwijzing van het verzoek om openbaarmaking door twee onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam. Bijna de helft van de 29 door Financiën gevonden documenten heeft betrekking op besprekingen met ‘ondernemingen’, die niet bij naam worden genoemd.

Vrees voor openbaarmaking Financiën wilde die stukken in eerste instantie niet vrijgeven, vanwege ‘bedrijfsvertrouwelijke en concurrentiegevoelige’ informatie. Het ministerie vindt dat bedrijven hun ‘knelpunten’ moeten kunnen melden ‘zonder vrees voor openbaarmaking’, aldus het ministerie. Dat grote bedrijven, en hun lobbyorganisaties, regelmatig bij Financiën pleitten voor het afschaffen van de dividendbelasting is bepaald geen geheim. Shell kwam er eind vorig jaar tijdens een hoorzitting over de afschaffing openlijk voor uit. VNO-NCW stuurde al kort na de verkiezingen een brief naar informateur Edith Schippers waarin afschaffing van de dividendbelasting werd bepleit. Het is de vraag of een las­ten­ver­lich­ting van €2 miljard niet meer efficiënt in een andere onderdeel van het be­las­ting­stel­sel kan worden ingezet Uit een eerdere notitie van het ministerie van financiën Het onderwerp is ook zeker niet nieuw. In 2016 bleek uit onderzoek van de onderzoeksbureau Somo (Stichting onderzoek multinationale ondernemingen) dat VNO-NCW en een andere lobbyorganisatie, de American Chamber of Commerce, al sinds minimaal 2009 hun zinnen hebben gezet op het einde van de dividendbelasting. De afgelopen jaren vonden die partijen echter weinig gehoor. Uit het onderzoek van Somo, waarbij destijds door Financiën wél een grote hoeveelheid interne documenten werd vrijgegeven, bleek dat Financiën weinig voordelen zag in de afschaffing. In een notitie van eind 2009 concludeerden ambtenaren: “Het is de vraag of de voordelen de nadelen overtreffen en of een lastenverlichting van €2 miljard niet meer efficiënt in een andere onderdeel van het belastingstelsel kan worden ingezet.”

Draaischijf Als voordeel van afschaffing werd destijds wel gesignaleerd dat ‘Nederlandse multinationals makkelijker aan buitenlands kapitaal kunnen komen’. Immers, als buitenlandse aandeelhouders niet langer dividendbelasting hoeven te betalen, wordt het aantrekkelijker aandelen in Nederland te kopen. Maar het zou de reputatie van Nederland als draaischijf voor multinationals alleen maar versterken, waarschuwden de ambtenaren. Bovendien zou de opbrengst vooral ten goede komen aan het buitenland. Nederlandse aandeelhouders kunnen de dividendbelasting verrekenen. En zelfs buitenlandse aandeelhouders kunnen in veel gevallen de betaalde belasting in Nederland in mindering brengen op hun aanslag in eigen land. “De buitenlandse schatkist wordt gespekt”, concludeerden de ambtenaren van Financiën dan ook. In de jaren daarna, zo blijkt uit de stukken die Somo boven tafel kreeg, blijft het onderwerp regelmatig op de agenda bij Financiën, vooral als specifieke bedrijven of VNO-NCW het opnieuw aandragen. Maar telkens riepen ambtenaren de eerdere argumenten in herinnering: het kost de Nederlandse schatkist veel en de opbrengst komt vooral ten goede aan de buitenlandse fiscus. “Volledige afschaffing van de dividendbelasting is een bekend verzoek van veel belangengroepen. Probleem is hier uiteraard de budgettaire dekking (structurele derving bij volledige afschaffing à 1,6 miljard). Voorts drukt de dividendbelasting met name op buitenlandse aandeelhouders. Afschaffing van de belasting betekent dan een verschuiving van de last naar binnenlandse verhoudingen”, schrijven ambtenaren in 2014 in een advies aan de destijds net aangetreden staatssecretaris van financiën Wiebes. Met andere woorden: afschaffen van de dividendbelasting leidt tot een groot gat in de belastingheffing, die binnenlands opgelost moet worden.

