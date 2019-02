Fikse eis tegen vroegere campagnechef Trump: 19 tot 24 jaar celstraf

Manafort is door de jury vorig jaar augustus schuldig bevonden aan onder meer belasting- en bankfraude. In totaal is de 69-jarige lobbyist veroordeeld voor acht financiële misdaden, die samenhangen met geld dat hij verdiende met werk voor Oekraïense politici. Een datum voor de uitspraak is nog niet bekend.

“Alles bij elkaar handelde Manafort meer dan een decennium alsof hij boven de wet stond en beroofde hij de overheid en verschillende financiële instellingen voor miljoenen dollars”, aldus de aanklagers, die vinden dat zijn leeftijd hem geen strafvermindering mag opleveren. “Het vonnis moet de ernst van deze misdaden weerspiegelen en dienen om zowel Manafort als anderen ervan te weerhouden zich op deze manier te gedragen.”

Manafort fungeerde tot augustus 2016 een aantal maanden als campagneleider van Donald Trump. Tegen Manafort loopt ook een ander proces waarin hij terechtstaat voor poging tot beïnvloeding van een getuige en samenzwering tegen de Amerikaanse staat. Daarin krijgt hij volgende maand zijn straf te horen.

Ook deze zaak vloeit voort uit het onderzoek van Mueller naar mogelijke Russische bemoeienis met de presidentsverkiezingen van 2016. Manafort sloot in september een deal met justitie, waarbij hij onder meer schuld bekende. Maar daarbij zou hij hebben gelogen. Manaforts advocaten hebben dat altijd ontkend.