Femke Halsema beëdigd als burgemeester van Amsterdam

Voorafgaand aan de beëdiging nam Jozias van Aartsen afscheid. Hij was sinds december waarnemend burgemeester van de hoofdstad en gaat nu met pensioen.

Halsema zei in haar toespraak dat ze zich zal inzetten voor de vrijheid van alle Amsterdammers. “Als uw burgemeester beschouw ik het hoeden van vrijheid, helpen die belofte voor alle Amsterdammers gestand te doen, als mijn eerste en grootste verantwoordelijkheid.”

In zijn afscheidsrede riep Van Aartsen op de ondermijning door criminaliteit in de stad te stoppen. De promotieslogan van Amsterdam als ‘de stad waar alles kan’, klinkt volgens hem “heel zonnig, maar mij grijpt het inmiddels naar de keel”.

Opinie: In het belang van Amsterdam moet Halsema in haar eerste jaar alle ruimte krijgen

Geef Femke Halsema een kans in Amsterdam, schrijft Kemal Rijken, auteur van een boek over oud-burgemeester Eberhard van der Laan. Dat is in het belang van de stad.