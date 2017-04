Felicitaties voor Erdogan van Trump, kritiek uit Europa

Dankzij een nipte meerderheid krijgt Erdogan veel meer bevoegdheden. “Deze grondwetswijzigingen concentreren veel macht in één persoon”, zei de Nederlandse minister Bert Koenders van buitenlandse zaken.

Parijs reageerde kritisch op het voornemen van Erdogan om een nieuw referendum te houden over de herinvoering van de doodstraf. “De Turkse regering is verplicht om in lijn met de Europese waarden en verplichtingen een open dialoog met alle delen van de samenleving te voeren”, zo viel te lezen in een verklaring die de Franse regering deed uitgaan. “De organisatie van een referendum over de doodstraf is een breuk met de Europese waarden.”

De Europese Commissie ‘neemt kennis van het resultaat van het referendum in Turkije’, zo luidde een verklaring uit Brussel. De praktische invoering van de aangepaste grondwet “zal worden beoordeeld in het licht van Turkije’s verplichtingen als kandidaat-lid van de Europese Unie en als lid van de Raad van Europa.”

Internationale waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) zeggen in een rapport dat het Turkse referendum onder oneerlijke omstandigheden is voorbereid en is verlopen.

Minister Koenders spreekt zijn zorgen uit over de voorlopige uitslag van het Turkse referendum over de aanpassing van de grondwet. “De Europese Unie zal het verdere verloop kritisch moeten beoordelen”, aldus de minister.

Volgens Koenders geeft de uitslag aan dat de Turkse bevolking verdeeld is. Hij stelt eveneens dat de invoering van de doodstraf via een eventueel referendum een breuk zou zijn met de Europese waarden.

Erdogan liet na klachten over oneerlijke procedures weten dat ‘internationale waarnemers hun plaats moeten kennen’.

