FBI-memo's: Trump vroeg naar mogelijkheid om journalisten te arresteren

Dat staat in memo’s die Comey opstelde na een reeks gesprekken met Trump en die gisteren openbaar werden toen ze werden overhandigd aan commissies van het Huis van Afgevaardigden.

Volgens de voormalige FBI-baas informeerde Trump naar de mogelijkheid om verslaggevers vast te zetten omdat hij zich zorgen maakte over het lekken van vertrouwelijke informatie vanuit het Witte Huis en overheidsdiensten. “Ze spenderen een paar dagen in de cel, maken een nieuwe vriend, en zijn bereid mee te werken”, zou de kersverse president hebben gezegd tegen Comey.

Mooie prostituees

Volgens de memo’s claimde Trump in een van de gesprekken ook dat de Russische president Vladimir Poetin tegen hem had gezegd dat Rusland ‘enkele van de mooiste hoeren ter wereld’ heeft. “Hij zei er niet bij wanneer Poetin hem dat had verteld”, noteert de voormalige FBI-baas.

Voormalig FBI-directeur James Comey, die vorig jaar door Trump werd ontslagen, publiceerde deze week zijn memoires, waarin hij de president vergelijkt met een maffiabaas. © REUTERS

Volgens Comey vroeg Trump hem tijdens een diner in het Witte Huis ook om zijn ‘loyaliteit’. Hij zegt de gespreksverslagen destijds te hebben opgesteld omdat hij zich zorgen maakte over Trumps gebrek aan respect voor de democratische rechtsstaat en omdat hij aanvoelde dat hij de stukken later nodig zou hebben om zichzelf of de FBI te verdedigen.

Comey werd in mei vorig jaar, ruim drie maanden na het aantreden van Trump, door de president ontslagen. Trump noemde this Russia thing, dat ‘Rusland-dingetje’, als reden voor het ontslag.