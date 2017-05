FBI-directeur: Ik heb de verkiezingen niet beïnvloed

Comey reageerde vandaag voor het eerst in het openbaar op het feit dat hij slechts twee weken voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen een onderzoek heropende naar de e-mails van de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton.

Het achterhouden van de informatie zou volgens Comey ‘catastrofaal’ zijn geweest. “Ik zou de beslissing nu weer nemen”, zei Comey tijdens een hoorzitting in de senaat. De FBI-baas vertelde dat hij op 28 oktober de publiciteit had gezocht omdat hij geloofde dat zijn agenten e-mails hadden ontdekt die inzicht konden geven in de reden van Clintons gebruik van een privéserver.

Hoewel de FBI Clinton een paar dagen voor de verkiezingen alsnog vrijpleitte, riep het onderzoek van Comey veel vragen op. Clinton beschuldigde de FBI-directeur er gisteren van de verkiezingsuitslag te hebben beïnvloed. “Ik was op weg de verkiezingen te winnen toen een combinatie van de brief van FBI-directeur James Comey en het Russische WikiLeaks twijfel heeft gezaaid in de hoofden van mensen die eerst geneigd waren op mij te stemmen maar toen bang werden”, zei Clinton.

