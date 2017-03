Facebook wees al op winst PVV, GroenLinks en VVD

Op sociale media heeft de PVV de verkiezingen gewonnen. Ook al investeerden partijen als GroenLinks, D66 en de VVD enorm in een sociale- mediacampagne, Geert Wilders bleef de koning van Twitter en Facebook. Als hij niet zelf postte, dan ging het wel over hem.

Lees verder na de advertentie

Dat blijkt uit een eerste analyse van Nel Ruigrok, projectleider bij Mediapolitiek.nl, dat onderzoek doet naar het gebruik van sociale media door politieke partijen. Behalve het succes van Wilders zag zij ook dat de meeste partijen die bij de verkiezingen van woensdag hebben gewonnen, al eerder op Facebook succes hadden.

Vooral VVD en GroenLinks lijken te hebben geprofiteerd van hun uitgebreide aanwezigheid op Facebook

Ruigrok hield bij hoeveel verschillende mensen onder een bericht van een politieke partij op Facebook op ‘vind ik leuk’ klikten, of er zelfs een commentaar op schreven. Gisteren maakte ze de balans op. Zij vond uit dat in pure aantallen gesproken de PVV van Wilders aan kop ging, gevolgd door VVD, GroenLinks en Forum voor Democratie van Baudet. Daarna volgden D66 en Denk.

Het is nog te vroeg om conclusies te trekken over de vraag of en hoe partijen baat hebben gehad bij hun uitgebreide Facebook- en Twitter-inspanningen, zegt Ruigrok. Om dat te onderzoeken moeten kiezers worden ondervraagd over de vraag of sociale media hun stemgedrag beïnvloedden.

Maar deze eerste analyse maakt al wel duidelijk dat vooral VVD en GroenLinks lijken te hebben geprofiteerd van hun uitgebreide aanwezigheid op Facebook. “Zij hebben tijdens de campagne de meeste nieuwe mensen weten te bereiken”, zegt Ruigrok.

Specifieke opdrachten De PVV begon al in het najaar te groeien, vanaf het moment dat Wilders aankondigde dat hij niet aanwezig zou zijn bij de rechtszaak tegen hem. GroenLinks begon pas dit jaar te groeien, net als de VVD. Alle drie de partijen eindigden met ruim 200.000 verschillende mensen die op ‘like’ hadden geklikt of een bericht achterlieten. Op de dag van de verkiezingen vroeg GroenLinks om een bepaald affiche te delen Veel partijen vroegen hun aanhang om berichten te delen op Facebook. Dat was vooral succesvol bij GroenLinks, waar mensen specifieke opdrachten kregen. Op de dag van de verkiezingen vroeg GroenLinks bijvoorbeeld om een bepaald affiche te delen: ‘Stem vandaag voor verandering’. Aan die oproep werd massaal gehoor gegeven, ontdekte Ruigrok. Ruigrok deed ook onderzoek naar het bereik van partijen op Twitter. In de maand voor de verkiezingen werden in totaal bijna twee miljoen politieke tweets verspreid, telde ze. Er werd op Twitter ook veel over politiek gepraat. Het meest ging het dan over de PVV, in positieve dan wel negatieve zin. De PVV kreeg van ruim 32.000 verschillende mensen een mention, zoals het op Twitter heet als je wordt genoemd. GroenLinks - de nummer twee - eindigde rond de 19.000 vermeldingen. De VVD eindigde daar vlak achter.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.