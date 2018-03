Expats worden steeds belangrijker bij Nederlandse verkiezingen

Buitenlandse werknemers uit landen van de Europese Unie die in Nederland staan ingeschreven, krijgen een steeds grotere stem bij de gemeenteraadsverkiezingen. In Amsterdam alleen al nam het aantal kiesgerechtigden uit deze landen in vier jaar tijd zelfs toe met 50 procent en zijn daarmee goed voor 4 à 5 zetels, zo blijkt uit onderzoek van Trouw.

Sinds 1985 hebben mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit - als zij tenminste staan ingeschreven bij een gemeente - na vijf jaar recht om te stemmen voor de gemeenteraad. In 1996 is een uitzondering gemaakt voor mensen die afkomstig zijn uit de landen van de Europese Unie. Zodra zij zich inschrijven bij een gemeente, verkrijgen zij direct stemrecht bij de raadsverkiezingen. Dit geldt overigens niet voor referenda en de parlementsverkiezingen.

Explosieve groei

De afgelopen jaren is het aantal 'EU-migranten' zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze groep noemt, enorm toegenomen. Waren er in 1996 nog 610.500 stemgerechtigde EU-migranten in Nederland, in 2017 waren dit er al ruim 854.900, blijkt uit de nieuwste cijfers. In Amsterdam is de stijging het meest pregnant. In vier jaar tijd nam het aantal EU-onderdanen dat in de hoofdstad stond ingeschreven explosief toe van 41.954 (6,5 procent van de bevolking) naar 59.666 (8,85 procent van de bevolking).

Daarbij moet volgens Jeroen Slot van de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) wel worden aangetekend dat onderdanen uit EU-landen vaak een iets minder hoog opkomstpercentage laten zien dan mensen met een Nederlandse nationaliteit. Dat percentage lag in 2014 in Amsterdam op 50,3. De politieke partijen laten de Europeanen die in Nederland wonen overigens links liggen. Een enkel verkiezingsprogramma is ook in het Engels verkrijgbaar, maar in de campagne komt de buitenlandse werknemer mét stemrecht niet voor.