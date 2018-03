Exitpolls: GroenLinks grootste in Amsterdam en Utrecht. Leefbaar blijft grootste in Rotterdam

Maar ook daarnaast verandert er veel in de stad. D66 is de grote verliezer in de hoofdstad. De grootste partij in Amsterdam zakt van veertien naar negen zetels. Ook de PvdA levert de helft van de zetels in en daalt van 10 naar 5.

De VVD wint licht en ook nieuwkomer Forum voor Democratie (2 zetels) komt in de raad. In de peilingen stond de partij op vier zetels, maar toch spreekt FvD-leider Thierry Baudet van 'een prachtig resultaat'. Ook Denk komt met 3 zetels nieuw in de raad. Lijsttrekker Mourad Taimounti van was aangenaam verrast door de voorlopige verkiezingsuitslag in Amsterdam. "We hebben het samen gedaan. Ik ben heel trots dat ik deel mag uitmaken van deze familie", zei hij tegen stadszender AT5. Ook Bij1, de partij van Sylvana Simons krijgt een zetel in de hoofdstedelijke gemeenteraad.

GroenLinks-voorzitter Marjolein Meijer gaat ervan uit dat haar partij in de Amsterdam gaat besturen. Sylvana Simons ziet kansen om te gaan samenwerken met GroenLinks. "We zijn heel blij dat GroenLinks het bestuur gaat leiden. Dat biedt perspectieven voor ons. We willen onze principes hooghouden en tegelijk niet een te grote jas aantrekken. Maar we lopen zeker niet weg voor onze verantwoordelijkheden", aldus Simons.

Rotterdam Leefbaar Rotterdam lijkt de grootste partij te worden in de gemeenteraad van Rotterdam. Volgens een exitpoll van de NOS krijgt de partij elf zetels in de gemeenteraad. Dat is een verlies van drie zetels, maar Leefbaar blijft daarmee de grootste partij in Rotterdam. De PVV staat op twee zetels. De islamitische partij NIDA zou twee zetels krijgen en DENK vier zetels. De PvdA zakt van acht naar vijf zetels in Rotterdam, de VVD klimt van drie naar vijf. De SP verliest ook, de partij zou twee van de vijf zetels overhouden. D66 zakt van zes naar vier, GroenLinks stijgt van twee naar vier. Het CDA gaat van drie naar twee in de exitpoll. De ChristenUnie en de Partij voor de Dieren krijgen beide één zetel.

Reactie Joost Eerdmans "We zijn hier heel erg blij mee. Het was een bikkelzware campagne. Je weet: 'we gaan iets achteruit', maar dit is een topprestatie van ons allemaal, wij blijven by far de grootste", was de eerste reactie van lijsttrekker Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam tegen de NOS. Leefbaar Rotterdam heeft een politiek partnerschap met Thierry Baudet van Forum voor Democratie. De exit poll is een eerste schatting van de uitslag, waarbij kiezers die het stemlokaal verlaten wordt gevraagd op wie ze hebben gestemd. Gedurende de avond worden de stemmen over de hele stad geteld. Een einduitslag wordt pas na middernacht verwacht. Lees ook onze reportage uit Rotterdam: over Stephan van Baarle (26). Het voelt alsof hij ‘met plakband bij elkaar’ wordt gehouden, vertelt de vermoeid ogende Van Baarle die vandaag nog één keer al zijn energie aansprak om folders van Denk uit te delen, waarvan hij lijsttrekker is.

Utrecht In Utrecht lijkt GroenLinks de grootste partij te zijn geworden. De partij wint drie zetels en komt volgens de exit poll uit op 12 zetels. D66 moet genoegen nemen met de tweede plaats, verliest drie zetels en eindigt op 9 raadszetels in Utrecht. Ook in Utrecht wint nieuwkomer DENK stemmen en komt emt drie zetels de raad in. De PVV, die ook voor het eerst meedoet in de Domstad, komt met twee zetels in de gemeenteraad. Verliezers zijn de PvdA, die van vijf naar twee zetels zakt. De SP verliest ook twee zetels en blijft met twee raadsleden over. De VVD blijft gelijk met vijf zetels.

Enschede In Enschede is de lokale partij Burgerbelangen de grote winnaar. De partij wint naar verwachting drie zetels en komt uit op acht zetels in de nieuwe gemeenteraad. De grote verliezers zijn de PvdA, van vijf naar drie zetels, en de Socialistische Partij die ook zakt van vijf naar drie zetels. DENK deed ook in Enschede voor het eerst mee en wint drie zetels. De PVV komt met twee zetels nieuw in de raad. De winst van de lokale partij Burgerbelangen is in lijn met de winst van lokale partijen elders in het land. Zo werd ook in de gemeente Weert de lokale partij de grootste. Wilt u weten wat de uitslag in uw gemeente is? Dat kunt u hier zien op onze interactieve kaart. Meer artikelen over gemeenteraadsverkiezingen vindt u hier.