Exitpoll: Merkels CDU wint in Noord-Rijnland-Westfalen

Volgens de eerste exitpoll van tv-zender ARD haalt Merkels partij 34,5 procent van de stemmen. De regerende coalitie van de sociaaldemocratische SPD en de Groenen zou volgens de opiniepeilers grote verliezen hebben geleden. De SPD van Martin Schulz komt in de exitpoll op 30 procent uit, vijf jaar geleden behaalden zij nog 39,1 procent van de stemmen. De Groenen zakken naar zes procent. De uitkomst van de verkiezingen van vandaag worden als belangrijke graadmeter gezien voor de landelijke verkiezingen.

De sociaaldemocratische premier van Noord-Rijnland-Westfalen (NRW), Hannelore Kraft, kondigde na de tegenvallende exitpoll haar vertrek aan als vicevoorzitter van de SPD en als partijleider in haar deelstaat. Ze neemt daarmee naar eigen zeggen de verantwoordelijkheid op zich voor de zware nederlaag.

De liberale FDP staat volgens de peilingen in de deelstaat op een forse winst. De rechts-radicale Alternative für Deutschland heeft naar het zich laat aanzien voldoende stemmen om in het parlement in Düsseldorf te komen.

De regio Noord-Rijn-Westfalen is de economisch sterkste van de Bondsrepubliek. De aan Nederland grenzende deelstaat is iets kleiner dan ons land en heeft met bijna achttien miljoen mensen iets meer inwoners. Ruim dertien miljoen zijn stemgerechtigd.

