Ex-premier Curaçao Gerrit Schotte krijgt drie jaar cel

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Volgens justitie heeft Schotte, op dit moment de leider van de grootste oppositiepartij MFK, grote sommen geld ontvangen van de Italiaanse casinobaas Francesco Corallo om een verkiezingscampagne te financieren. In ruil daarvoor kreeg deze invloed op het beleid. Corallo had zelfs een stem bij de benoeming van ministers.

Justitie had tijdens het hoger beroep geëist dat de oppositieleider na de uitspraak direct wordt vastgezet. Zover kwam het gisteren niet.

Schenen De Nederlandse advocaat Geert-Jan Knoops verdedigde Schotte in juni met de opmerking dat hij een 'getalenteerd politicus' is die zaken op Curaçao wil veranderen, en daarbij nog weleens tegen de schenen van het establishment schopt. Hij ontkende de strafbare feiten van Schotte niet zozeer, maar verwees naar 'gewoonterechtelijke' praktijk van de partijfinanciering op Curaçao. Wat in Nederland ruikt naar belangenverstrengeling of cliëntelisme, zou op het eiland een gangbare praktijk zijn. Schottes geldschieter van weleer, de Siciliaanse gokbaas Francesco Corallo die zich op Sint-Maarten ophield, is inmiddels opgepakt en verwikkeld geraakt in een uitleveringsprocedure met Italië. Ook zijn Nederlandse boekhouder ging achter de tralies. Justitie legde beslag op 120 miljoen euro. Lees ook: Gerrit Schotte is niet corrupt maar een 'creatief politicus', zegt zijn advocaat Lees ook: Schotte wil de macht en deelt cadeautjes uit

