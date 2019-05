Europese verkiezingen: resultaten, analyses en de échte winnaar

Met de laatste resultaten en analyses van onze correspondenten uit verschillende Europese landen. Zo beschouwt Tim de Wit de overwinning van de Brexit party in het Verenigd Koninkrijk en schrijft Runa Hellinga over de voorspelde zege van Viktor Orbáns partij Fidesz.

Maar wie is nou de echte winnaar van deze verkiezingen? Het Europees Parlement, schrijft EU-correspondent Christoph Schmidt. ‘Voor het eerst in de geschiedenis van dit hardnekkig impopulaire instituut is de opkomst hoger dan vijf jaar ervoor.’

Met zo’n opkomst is de grote winnaar van de verkiezingen het Europees Parlement zelf Al jaren nam de belangstelling voor het Europees Parlement gestaag af, nu is daar opeens een forse knik omhoog. In deze tijden van vermeende onverschilligheid en scepsis over de politiek mag dat een trendbreuk heten - al werd een fors deel van de kiezers juist gedreven door anti-EU-sentimenten. Lees hier meer.

PVV en SP verdwijnen uit Europees Parlement, PvdD behoudt zetel De échte officiële uitslag wordt pas op 4 juni vastgesteld, maar nu is al duidelijk dat de PVV en de SP al hun zetels in het Europees Parlement verliezen. Al is er nog hoop voor de PVV: als de brexit doorgaat, krijgt Nederland drie zetels extra. Een ervan zou naar de PVV gaan.

De Britse kiezer kan zijn onvrede kwijt bij gloednieuwe Brexit party van Nigel Farage, de grote overwinnaar De uitslag laat een totaal verdeeld Verenigd Koninkrijk zien. Kiezers hebben het politieke midden, waar de traditioneel grote partijen Labour en de Conservatieven zich bevinden, massaal verlaten.

Geheel volgens verwachting haalt de partij van Orbán ruim de helft van de Hongaarse stemmen Echt opmerkelijk is de nummer twee: de links-liberale en zeer pro-Europese Democratische Coalitie van oud-premier Ferenc Gyurcsány, die volgens de opiniepeilingen niet verder dan vijf procent (een zetel), zou komen.

In Italië is het nationalistische Lega de grote winnaar Het gaat om flinke winst, die te danken is aan de ervaren en geslepen Salvini. Hij maakt dag in dag uit uitgekiend gebruik van sociale media en is - sinds hij een jaar geleden vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken werd - bijna onafgebroken op verkiezingscampagne is geweest.

Ook in Frankrijk staan de populisten bovenaan Veel Fransen hebben zich de kans om tegen Macron te stemmen niet laten ontgaan. Vooral buiten de grote steden - de gebieden waar de gele hesjes zich de afgelopen maanden lieten gelden - gingen meer mensen naar de stembus dan gebruikelijk is bij Europese verkiezingen.

Een uniek resultaat in Duitsland: de Grünen winnen ten koste van de volkspartijen Grote winnaar in Duitsland: de Grünen. Zij staan volgens de laatste tellingen op 20,7 procent, bijna twee keer zoveel als bij de vorige Europese verkiezingen in 2014 en meer dan twee keer zoveel vergeleken met de landelijke stembusgang in 2017. De Grünen zijn de tweede partij in Duitsland, een uniek resultaat.

In Oostenrijk verloren alle partijen, behalve de Volkspartij Buiten de ÖVP hebben alle Oostenrijkse partijen verloren, de een meer dan de ander. De socialistische SPÖ eindigde als tweede en houdt ondanks een verlies van 0,6 procent waarschijnlijk vijf zetels. Ook de liberale NEO’s hoeven hun ene zetel niet in te leveren.

Bekijk hier hoe uw gemeente heeft gestemd Nu overal in Europa de stembussen gesloten zijn, mogen de uitslagen bekend worden gemaakt. Bekijk hier hoe in uw gemeente gestemd is.