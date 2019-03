Europese reddingsmissie voor vluchtelingen eindigt in onmin

Daarmee verdwijnt een laatste overblijfsel van de Europese migratieaanpak, die destijds was gericht op samenwerking en de verdeling van migranten over alle lidstaten.

Op papier was het hoofddoel van de missie de aanpak van mensensmokkelaars. In de praktijk pikten schepen vaak de bootjes met migranten uit zee op, en brachten de opvarenden aan wal in het zuiden van Italië. Zo heeft Sophia ruim vijftigduizend mensen in Italië afgezet. In de plannen die de Europese Commissie in 2015 bedacht, zouden de migranten in nieuw op te richten EU-asielcentra terecht komen.

Van daaruit moesten de afgewezen asielzoekers terug naar het land van herkomst, terwijl andere Europese landen de vluchtelingen van Italië zouden overnemen. Dit ambitieuze plan voor Europese solidariteit stuitte al snel op de onwil van veel lidstaten. Italië bleef daarom zelf verantwoordelijk voor de mensen die marines van andere landen aan wal brachten.

Havensluitingen Uit onvrede vroeg de Italiaanse regering vorig jaar aan andere landen havens open te stellen voor de ontscheping van migranten. Omdat niemand daartoe bereid was, sloot de Italiaanse regering haar havens voor schepen van hulporganisaties die mensen voor de Libische kust hadden opgepikt. Minister van binnenlandse zaken Matteo Salvini dreigde in januari dat ook te doen voor marineschepen die migranten hadden gered. Volgens de Duitse minister van defensie Ursula von der Leyen hield de Italiaanse admiraal die het bevel voerde over Sophia de marineschepen in de praktijk al weg van de Libische kust. In 2018 haalden de schepen van Sophia daarom maandelijks nog maar 180 mensen uit zee. Uit onvrede over de Italiaanse havensluitingen besloot Von der Leyen in januari al geen nieuw marineschip meer naar de missie te sturen. De manier waarop de missie zo in onmin eindigt is tekenend voor hoe hoog de irritatie tussen landen oploopt over migratie. Gelet op de sterk teruglopende migratiecijfers tussen Libië en Italië hadden landen er ook onder de noemer ‘missie volbracht’ een punt achter kunnen zetten.

Wel trainingen De Italiaanse aanpak lijkt zijn doel namelijk wel te bereiken. Het aantal arriverende migranten is flink gedaald. Van 181.000 in 2016 naar 23.000 vorig jaar. Voor de eerste tweeënhalve maand van 2019 staat de teller op ongeveer 400 mensen. Voor de havensluitingen van 2018 probeerden Italië en de EU het aantal oversteken al te verminderen door samen te werken met Libische kustwachters. Zij moeten mensen zelf tegenhouden of terugbrengen naar het Libische vasteland. Het deel van Sophia dat trainingen geeft aan de Libische kustwacht gaat wel door. Ook blijven patrouillevliegtuigen informatie over smokkelroutes verzamelen. De Libische kustwacht krijgt met name op Italiaanse marinebases les in varen, mensen redden en verdachte schepen inspecteren. Omdat Libië het niet zo nauw neemt met de mensenrechten, mogen Europese marineschepen geen migranten terugbrengen naar dat land. Maar voor door Europa getrainde Libische kustwachters geldt die beperking niet. Een andere reden dat landen stoppen met Sophia is dat ze hun marineschepen zo doelmatig mogelijk willen inzetten. Dat Duitsland dit jaar besloot geen nieuw fregat te sturen, had er ook mee te maken dat de marine weinig schepen beschikbaar heeft. Ondertussen moeten er ook schepen meedoen aan missies en oefeningen van de Navo. De enige twee deelnemende schepen voor Sophia kwamen in de praktijk deze maand daarom ook al uit Italië en Spanje.