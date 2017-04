Europese lidstaten kauwen op nieuwe Turkije-aanpak

De druk op de EU-lidstaten om hun betrekkingen met Turkije over een andere boeg te gooien, neemt toe. Dat leidt nog niet onmiddellijk tot stopzetting van de toetredingsonderhandelingen, maar een formele bevriezing daarvan komt wel dichterbij. “We moeten weg van de status quo”, zei Eurocommissaris Johannes Hahn (uitbreidingsonderhandelingen) vandaag in het Europees Parlement. “De huidige situatie is frustrerend voor beide partijen. Het is duidelijk dat Turkije weg beweegt van de EU.”

Lees verder na de advertentie

Naast de drastische maatregelen die de regering-Erdogan sinds de mislukte coup van vorig jaar juli nam, oogstte ook het grondwetsreferendum van 16 april veel internationale kritiek. Met de uitslag kan Erdogan zijn macht uitbreiden.

Vooralsnog is die verandering pas aan de orde na de volgende Turkse verkiezingen van 2019, maar de Turkije-rapporteur van het Europees Parlement Kati Piri (PvdA) verwacht dat Erdogan zo lang niet kan wachten en al dit jaar vervroegde verkiezingen uitschrijft. “Het referendum zelf is geen reden om de toetredingsonderhandelingen op te schorten”, aldus Piri voorafgaand aan het parlementaire Turkije-debat. “Maar als de beoogde grondwetswijziging een feit wordt, kan de EU niet anders. Anders neem je je eigen criteria niet meer serieus.”

Vrijdag vergaderen de EU-ministers van buitenlandse zaken informeel op Malta. Piri verwacht dat de lidstaten tijd zullen kopen door de Europese Commissie een opdracht te geven: voldoet Ankara nog aan de oorspronkelijke voorwaarden waarmee de toetredingsgesprekken in 2005 begonnen?

Het antwoord daarop wordt vervolgens besproken door de EU-regeringsleiders, eind juni op hun reguliere top. Dat zou een politiek moment kunnen zijn voor een heroverweging van de betrekkingen met Turkije.

Bevriezing In haar jaarlijkse Turkije-rapportage pleitte Piri voor bevriezing van de lidmaatschapsonderhandelingen, maar niet voor totale stopzetting. Binnen de EU is Oostenrijk de grootste pleitbezorger voor die stap. “Dat zou niet eerlijk zijn tegenover de talloze nee-stemmers in het referendum”, aldus Piri. “Miljoenen Turken onderschrijven de Europese waarden. Ook Turkije zal in de toekomst kunnen veranderen, al zal dat niet gebeuren onder deze regering.” Erdogan heeft deze week gesuggereerd (niet voor het eerst) dat Turkije zelf misschien de toenadering tot de EU zal staken. Sommige Europese leiders lijken dat helemaal niet erg te vinden. Maar volgens Piri is het niet verstandig om lijdzaam af te wachten. “De geloofwaardigheid van de EU is in het geding. Welk signaal geef je af als je zelf geen standpunt inneemt?” Eén optie voor de EU de komende maanden is om te besluiten de gesprekken met Turkije te beperken tot strikt zakelijke onderhandelingen over bijvoorbeeld modernisering van de douane-unie. Piri: “Maar dat mag geen waardevrije relatie worden waarin mensenrechten en democratie geen rol spelen.”

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.