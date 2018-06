Europese leiders blazen vooral stoom af op minitop

Als iemand werkelijk had gehoopt dat de mini-migratie-top in Brussel een gezamenlijke Europese oplossing dichterbij zou brengen, na weken van geruzie, dan was dat een onverbeterlijke optimist. Al bij aankomst van de zestien regeringsleiders werd zondagmiddag duidelijk dat dit inderhaast bijeengeroepen, informele topje vooral een therapeutische werking zou hebben: stoom afblazen.

Premier Rutte zei na afloop dat deze ‘bijpraat-bijeenkomst’ nuttig was, in de aanloop naar de echte Europese top van donderdag en vrijdag. “Niet dat de irritaties allemaal zijn uitgepraat, maar het feit dat we deze bijeenkomst hadden, zorgt er wel voor dat we donderdag niet op nul of min vijf beginnen.”

Hoofdrolspelers in de politieke vertrouwenscrisis zijn Italië, Frankrijk en Duitsland, alle drie op het hoogste niveau vertegenwoordigd op de mini-top. Maar de uitgesproken antimigratie-meningen van de zogeheten Visegrad-landen (waaronder Hongarije en Polen) waren daar niet te horen: zij hadden de uitnodiging van voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie naast zich neergelegd.

De kans dat de 28 landen op hun top eind deze week wel concrete resultaten bereiken, is minimaal. “We weten dat we bij die bijeenkomst van de Europese Raad helaas geen gezamenlijke oplossing zullen vinden”, zei de Duitse bondskanselier Merkel. “Daarom zullen we bilaterale en trilaterale afspraken moeten maken, in plaats van dat we moeten wachten op alle 28 lidstaten.”

De nationalistisch getinte ontwikkelingen in Duitsland en Italië vormen het schrilste contrast: de Duitse (Beierse) regeringspartij CSU wil doorreizende asielzoekers terugsturen naar vooral Italië, terwijl de populistische regering in Rome migrantenboten juist doorstuurt naar andere EU-landen onder het motto: nu zijn jullie een keer aan de beurt. De Italiaanse verwijten over een gebrek aan solidariteit zijn ongekend fel.

De crisis in de Europese Unie bereikte afgelopen week nieuwe diepten, waarbij binnenlandse ontwikkelingen in onder meer Italië, Duitsland en Oostenrijk een totaal failliet van de Europese samenwerkingsgedachte wisten bloot te leggen. Dat gebeurt in een periode dat de migratie naar de EU cijfermatig gezien geen enkele crisissfeer rechtvaardigt.

Hoop opgegeven

Rutte vindt dat te snel geconcludeerd. “Ik zou die brug nog niet over willen. Laten we eerst kijken of we er nog met z’n allen uit kunnen komen.” Merkel staat in Berlijn echter onder grote druk om nog deze maand tot een strenger Duits migratiebeleid te komen, of dat nou Europees is afgesproken of regionaal.

De Franse president Macron lijkt eveneens de hoop te hebben opgegeven op één breed gedeelde Europese asiel- en migratie-aanpak. Hij hamert wel op Europese waarden zoals respect voor mensenrechten en solidariteit tussen de lidstaten.

De voorstellen over een nieuwe aanpak vlogen de afgelopen week door de lucht. ‘EU-president’ Donald Tusk − zondag niet aanwezig − lanceerde een proefballon over opvangcentra buiten de EU, waar de asielvragen van onderschepte migranten zouden moeten worden beoordeeld. Macron en de nieuwe Spaanse premier Sánchez hebben die (gesloten) centra juist liever binnen de EU, zo stelden ze zaterdag voor.

De Italiaanse premier Conte legde zondag zijn eigen, strenge tienpuntenplan op tafel, met als een van de kernpunten: ‘aankomst in Italië is aankomst in Europa’. Rutte was daar niet enthousiast over. “Acht van die tien punten doen we al.”

De meeste deelnemers aan de bijpraatsessie leken het meest te voelen voor het plan-Tusk: opvang en asielprocedure in Noord-Afrika en de Balkan, met als niet onbelangrijk detail dat de landen aldaar dat ook nog een goed idee moeten vinden.