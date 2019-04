Europese kopstukken beloven vrouwelijke Commissie, maar staan machteloos

Dat was een van de tien vragen die Politico Europe voorlegde aan zes zogeheten ‘spitskandidaten’, de boegbeelden voor de Europese verkiezingen van volgende maand.

Behalve Eickhout en Timmermans zeggen ook hun concurrenten Manfred Weber (christen-democraten), Margrethe Vestager (liberalen), Jan Zahradil (eurokritische conservatieven) en Violeta Tomic (verenigd links) dat hun commissie de vrouwelijkste ooit zal worden. ‘Meer’ dan 50 procent zelfs, tekent Timmermans erbij aan.

Probleem is alleen dat zij dat niet in eigen hand hebben. Juncker worstelde er bijna vijf jaar geleden ook al mee: hij wilde eveneens zo veel mogelijk vrouwen in zijn commissie. Maar elke voorzitter heeft maar af te wachten welke kandidaat-commissarissen de EU-lidstaten naar Brussel wensen te sturen. Die processen draaien doorgaans om binnenlands politiek handjeklap, waarbij regeringen heus niet over de grens kijken naar het geslacht van de andere kandidaten.

Ondanks herhaalde oproepen van Juncker aan de hoofdsteden kwam hij niet verder dan negen vrouwelijke Eurocommissarissen, op een totaal van 28.

Een vrouwelijke commissievoorzitter zou helemaal een primeur zijn: sinds 1958 hebben we dertien mannen gehad. Behalve Vestager en Tomic heeft ook de Duitse Ska Keller zich ‘spitsgekandideerd’: zij vormt samen met Eickhout het groene leiderskoppel. Verder hebben de liberalen, naast Vestager, nog vier andere vrouwen in hun zevenkoppige ‘Team Europe’.