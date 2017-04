Europese fractie krijgt premier Orbán in het gareel

De Europese Commissie heeft afgelopen week formele stappen tegen Hongarije in gang gezet wegens een nieuwe onderwijswet waarmee het voortbestaan van de CEU, opgericht door de Hongaars-Amerikaanse investeerder en Orbáns rivaal George Soros, onzeker werd. Ook haalde de commissie uit naar een EU-consultatie onder de Hongaarse bevolking die de veelzeggende slogan 'Stop Brussel' meekreeg.

"De EVP eiste van Fidesz en van de Hongaarse autoriteiten dat ze alle benodigde stappen zetten om gevolg te geven aan de verzoeken van de Europese Commissie", aldus een verklaring van de Franse EVP-voorzitter Joseph Daul. "Premier Orbán heeft de EVP ervan verzekerd dat Hongarije in overeenstemming daarmee zal handelen."

Een woordvoerder van Orbán zelf wilde verder niets zeggen over hoe de bijeenkomst precies is verlopen. De EVP-top ging vooraf aan de ingelaste brexit-top van 27 EU-regeringsleiders.

De maat vol

De Hongaarse premier ligt al jarenlang slecht in de EVP-familie, de grootste in de EU waartoe ook de voorzitters Jean-Claude Juncker (commissie), Donald Tusk (raad) en Antonio Tajani (parlement) behoren. De Europarlementariërs van het CDA lieten begin deze maand weten dat wat hen betreft de maat vol was na de nieuwste maatregelen van Orbán begin deze maand.

Die afkeurende geluiden leidden onmiddellijk tot een tweet van PVV-leider Geert Wilders. 'Laffe CDA-eurofielen', schreef hij. 'Wat mij betreft is Orbán met zijn Fidesz-partij van harte welkom bij onze ENF-groep in het Europees Parlement'. In die anti-EU-fractie zit behalve de PVV ook Marine Le Pens Front National.

Vooralsnog lijkt de EVP Orbán in het gareel te hebben gekregen. "Het voorzitterschap van de EVP heeft een duidelijke boodschap aan Orbán en Fidesz afgegeven dat we niet aanvaarden dat elementaire vrijheden worden beperkt of de rechtsstaat wordt genegeerd", aldus Daul. "Daartoe behoren de academische vrijheid en de autonomie van universiteiten. De EVP wil dat de CEU open blijft."

De constante aanvallen op Europa, die Fidesz al jarenlang lanceert, hebben een niveau bereikt dat we niet kunnen tolereren

Bijzonder stevig is ook Dauls kritiek op de 'Stop Brussel'-campagne. "De klinkklare anti-EU-retoriek van die consultatie is onaanvaardbaar. De constante aanvallen op Europa, die Fidesz al jarenlang lanceert, hebben een niveau bereikt dat we niet kunnen tolereren. Deze consultatie is zeer misleidend. De Europese Unie is opgericht door de visionaire vertegenwoordigers van de EVP, en onze overtuigingen zijn ten diepste pro-Europees. We hoeven Viktor Orbán er niet aan te herinneren dat beslissingen in Brussel collectief worden genomen door Europese regeringen, inclusief zijn Hongaarse, en door het Europees Parlement, waarin ook vertegenwoordigers van de Hongaarse bevolking zitten."