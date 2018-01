Europese Commissie wil meer Nederlands geld

Nederland moet de komende jaren meer betalen aan de Europese Unie. Met die boodschap reisde eurocommissaris voor begrotingszaken Günther Oettinger vandaag naar Den Haag. De huidige begroting van de EU loopt tot en met 2020, maar nu al beginnen de onderhandelingen over de periode 2021-2027. Volgende maand spreken regeringsleiders erover en in mei wil de Commissie een ontwerp presenteren. Door het aanstaande vertrek van Groot-Brittannië, dat meer betaalt dan het aan subsidies ontvangt, ontstaat er een gat van twaalf miljard euro op een jaarbegroting van 157 miljard euro.

Namens de Tweede Kamer hadden Anne Mulder (VVD) en Renske Leijten (SP) dinsdag al een brief aan Oettinger gestuurd. Daarin stond dat de EU moet bezuinigingen. Ook willen zij minder geld voor landbouwsubsidies en achtergebleven regio’s, ten gunste van nieuwe prioriteiten zoals wetenschappelijk onderzoek, defensie en grensbewaking.

Oettinger wil de helft van het gat dat de Britten achterlaten dichten met bezuinigingen, en de andere helft met hogere bijdrages van de lidstaten. Daarbovenop moeten de landen extra betalen voor defensie en migratie. Nu dragen landen gemiddeld 1 procent van hun economie af aan de EU. Volgens Oettinger moet dit naar 1,1 tot 1,2 procent. Hij moet verschillende wensen verenigen. Frankrijk wil een flinke begroting voor de eurozone, en ook Hongarije en Polen willen meer geld voor de Unie. Maar Frankrijk en Polen willen de landbouwsubsidies niet verlagen, en Bulgarije heeft belang bij fondsen voor arme regios. Ieder land heeft een vetorecht, dus er wacht een flinke puzzel, aldus Oettinger. “Ik vraag u om flexibiliteit. Anders komt er geen EU-begroting en spelen we Poetin, Trump en Erdogan in de kaart.”

Geprikkeld

De eurocommissaris reageerde geprikkeld op kritiek van Mulder. “Misschien is het een goed idee om de parlementariërs van 27 lidstaten in een zaal te laten onderhandelen volgens dezelfde procedure waarmee een nieuwe paus wordt gekozen. Dan kan meneer Mulder discussiëren met zijn Roemeense collega’s, en neem ik een lange vakantie.”

Volgens Leijten stelde juist Oettinger zich weinig constructief op. “U zegt dat u hier bent om standpunten te verzamelen, maar u hebt al besloten dat u de begroting met 10 tot 20 procent wilt verhogen.” Volgens Leijten had Commissievoorzitter Juncker ook al gezegd dat er niet bezuinigd zou worden op landbouwsubsidies. “Nu ben ik boos”, reageerde Oettinger, terwijl hij met zijn vuist op tafel sloeg. Volgens hem had Juncker wel enige bezuinigingen op landbouw aangekondigd.

Minister van financiën Wopke Hoekstra verklaarde dat hij in een apart gesprek met Oettinger minder de confrontatie had gezocht. “Ik heb geprobeerd direct te zijn, maar niet bot. Ik heb onze verwachtingen en prioriteiten duidelijk gemaakt.” Volgens Hoekstra is het niet eerlijk als Nederland, dat al disproportioneel veel economische schade ondervindt van de Brexit, ook nog eens het gat op de EU-begroting moet dichten. Die begroting moet dus omlaag.

Oettinger was naar eigen zeggen tevreden over zijn ontmoetingen met Hoekstra en Mark Rutte, die hij eerder op de dag sprak. “Ze hebben duidelijke verwachtingen, maar wel op een constructieve en pro-Europese manier.”

