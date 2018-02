Europees plan voor 'annexatie' Noord-Ierland tart Britten

Opeens viel het woord ‘annexatie’. In haar machtswellust, territoriumdrift en brexit-wraakzucht deinst de Europese Unie er kennelijk niet voor terug om Londen een pistool op de borst te zetten en Noord-Ierland op te eisen als gebied waar de ongekozen Brusselse bureaucraten tot in de eeuwigheid de scepter mogen blijven zwaaien.

Grof samengevat klinken zo de extreemste reacties van brexiteers op de presentatie door EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier van het ontwerp-akkoord tussen Brussel en Londen over het beoogde Britse vertrek uit de EU. “Bevat geen verrassingen voor onze Britse vrienden”, zei Barnier. Maar met die annexatie-beschuldiging hadden weinigen in Brussel rekening gehouden.

Hete aardappel

Deze eerste aanzet tot een ‘Terugtrekkingsovereenkomst’ is de juridische uitwerking van de principe-afspraken die Brussel en Londen in december maakten, na hun eerste onderhandelingsfase. De tekst wordt de komende weken nog bijgeschaafd door de 27 EU-landen en wordt dan inzet van onderhandelingen met de Britten. Dus zo’n vaart zal het niet lopen, die annexatie van Noord-Ierland.

Rond de december-doorbraak was al duidelijk dat de razend ingewikkelde kwestie-Ierland als een hete aardappel vooruit werd geschoven. De Britse regering moest destijds wel beloven dat er geen fysieke grensovergang zal komen tussen het Britse gebiedsdeel Noord-Ierland, dat straks geen EU meer is, en EU-lidstaat Ierland. Maar hoe dat dan zou moeten, als die regering-May tegelijk zegt dat het uit de Europese douane-unie wil stappen, weet nog steeds niemand.

Brussel is het wachten op Britse ideeën daarover zat en heeft May’s toezegging uit december nu zelf maar in een juridisch jasje gegoten. Omdat het Ierse probleem zo uniek is in het brexit-proces, ziet Barniers team maar één oplossing, als ‘vangnet’ bij gebrek aan andere oplossingen. En dat is dat Noord-Ierland een speciale status krijgt en onderdeel blijft van de douane-unie. Gebeurt dat niet, dan is een ‘harde grens’ op het Ierse eiland onvermijdelijk.

In plaats daarvan komt die grens volgens dit voorstel in de Ierse Zee te liggen, tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië. Een container uit bijvoorbeeld Liverpool zal in dat geval in Belfast langs de douane-inspectie moeten, en wellicht onderworpen zijn aan EU-handelstarieven. Na het inklaren kunnen de goederen uit die container vrijelijk worden verhandeld in Noord-Ierland, Ierland en de andere 26 EU-landen.