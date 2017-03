Europees Parlement pakt Marine Le Pen immuniteit af

In Frankrijk loopt een onderzoek tegen Le Pen omdat ze in 2015 drie schokkende foto's van gruweldaden van Islamitische Staat (IS) via Twitter verspreidde. Een van de foto's was van de onthoofding van de Amerikaanse journalist James Foley. Als lid van het Europees Parlement mocht zij dit ongestraft doen, maar in Frankrijk is het publiceren van gruwelijke beelden van geweld strafbaar.

Het juridisch comité van het EP had afgelopen dinsdag al een voorlopig besluit genomen over de opheffing van Le Pens parlementaire immuniteit, die alleen geldt in de zaak van de getwitterde gruwelbeelden. Tijdens de zitting vanochtend besloot een grote meerderheid van de parlementsleden dit besluit te steunen.

Nu Le Pens onschendbaarheid in deze zaak is opgeheven, kan het Franse Openbaar Ministerie, dat om de maatregel had verzocht, haar eventueel vervolgen. Ze kan bij veroordeling maximaal drie jaar gevangenisstraf en een boete van 75.000 euro krijgen.

Le Pen was gebelgd over de pogingen haar onschendbaarheid op te schorten. Ze deed die af als een politiek besluit en 'onderdeel van een systeem dat de kandidaat van de Fransen die ik ben te stoppen'.

De plenaire zaal van het Europees Parlement. Vandaag werd met handopsteken voor het deels opheffen van de immuniteit van Le Pen gestemd. © REUTERS

Le Pen plaatste de foto’s in december 2015 in een woedende bui nadat de Franse journalist Jean-Jacques Bourdin tijdens een radio-interview een vergelijking had getrokken tussen haar Front National en terreurgroep Islamitische Staat, ook wel Daesh genoemd. ‘Hij moet zijn smerige woorden intrekken’, twitterde ze toen, waarna ze de drie beelden plaatste met het bijschrift ‘dít is Daesh’.

De tweets veroorzaakten een storm van verontwaardiging. De ouders van de door IS geëxecuteerde James Foley reageerden geschokt en beschuldigden Le Pen ervan de 'schaamteloos ongecensureerde' foto van hun dode zoon te misbruiken voor haar eigen politieke doelen.

Geld De opheffing van haar immuniteit geldt overigens niet voor een ander schandaal dat Le Pen nog boven het hoofd hangt. Zij wordt ervan verdacht geld van het Europees Parlement te hebben gebruikt voor medewerkers van een partijkantoor in Frankrijk. Zij ontkent die aanklacht en weigert tot nu toe mee te werken aan een onderzoek in deze zaak. Vier jaar geleden raakte de leider van het extreemrechtse Front National haar immuniteit ook al deels kwijt. Toen naar aanleiding van opmerkingen die zij had gemaakt over in het openbaar biddende moslims in Frankrijk. Het Franse Openbaar Ministerie deed toen wel onderzoek, maar besloot uiteindelijk haar toch niet te vervolgen.

Le Pen voor in de peilingen Marine Le Pen gaat aan kop in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in april en mei. Ze kan rekenen op de steun van 25 procent van de Fransen. De gematigde kandidaat Macron staat op 23 procent en de door schandalen geplaagde Francois Fillon staat op 21 procent. De kans dat Le Pen uiteindelijk president wordt lijkt op dit moment niet erg groot. Volgens peilingen zal zij het in de tweede ronde, waarin de twee overgebleven kandidaten in het strijdperk treden, uiteindelijk verliezen van zowel Fillon als Macron. Le Pens geestverwant in de rechts-populistische hoek, PVV-leider Geert Wilders, had geen goed woord over voor het besluit van het Europees Parlement. “Een grof schandaal”, zei hij tegen het ANP. “Het verspreiden van de waarheid kan nu worden vervolgd. Waanzin”, aldus Wilders. Le Pens Front National en de PVV van Wilders werken nauw samen in het Europees Parlement. Samen met andere partijen vormen zij de eurokritische fractie Europa van Naties en Vrijheid, waarvan Le Pen en PVV'er Marcel de Graaff voorzitter zijn.

