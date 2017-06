Europees Parlement overweegt bouw nieuw onderkomen, voor honderden miljoenen euro's

Het bestuur van het parlement overweegt zijn goedkeuring te geven aan een plan om dat gebouw te slopen en iets geheel nieuws neer te zetten, voor honderden miljoenen euro's. En waar denkt u dat dit parlementsbestuur vanavond deze Brusselse kwestie bespreekt? In Straatsburg uiteraard, want daar vergadert het parlement deze week.

Het gaat om het belangrijkste deel van het Brusselse par­le­ments­com­plex, waar in 2012 al een deel van het plafond naar beneden kwam

Het gaat om het Paul-Henri Spaak-gebouw, niet het grootste, maar wel het belangrijkste deel van het Brusselse parlementscomplex. Hier is onder meer de plenaire vergaderzaal, waar de 751 parlementariërs zo'n vijf keer per jaar samenkomen, buiten de maandelijkse Straatsburg-verplichtingen om. Ook de burelen van voorzitter Antonio Tajani, de faciliteiten voor hoog bezoek en het perscentrum zijn er ondergebracht. Het werd in 1993 als conferentiecentrum opgeleverd voor 42 miljard Belgische franc, ofwel ruim een miljard euro. Daarna werd het onderdeel van het parlement.

In augustus 2012 kwam een deel van het plafond van de (op dat moment uitgestorven) plenaire zaal naar beneden. Onderzoek wees uit dat het hele gebouw eigenlijk niet voldoet aan de Europese veiligheidsnormen.

'Extreem ingewikkeld' Waarom niet gewoon een flinke renovatie? Dat kan wel, maar volgens secretaris-generaal Klaus Welle van het parlement wordt dat 'extreem kostbaar', 'extreem ingewikkeld' en zal zo'n opknapbeurt heel lang duren en veel overlast geven, zo heeft Politico Europe opgediept uit een geheime interne nota van Welle. Die ligt vanavond bij een select gezelschap op tafel in Straatsburg. Welle spreekt een voorkeur uit voor complete sloop en nieuwbouw. De geschatte kosten staan er niet bij, maar een interne studie van twee jaar geleden noemt een bedrag van 430 miljoen euro. Het parlementsbestuur kan overigens niet op eigen houtje beslissen over een eventueel nieuwbouwproject. Daarvoor zal ook de goedkeuring nodig zijn van onder meer de begrotingscommissie van het parlement.

