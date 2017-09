Europees Parlement: breng aantal zetels terug naar 700

Het constitutionele comité van het Europarlement boog zich in Straatsburg over de vraag wat er moet gebeuren met de 73 Britse zetels (van het totale aantal van 751) als het Verenigd Koninkrijk vanaf 2019 geen lid meer is van de EU.

Daar rolde een voorstel uit: schrap in eerste instantie 51 van die 73 zetels, zodat het aantal zetels in Straatsburg op een mooi afgeronde zevenhonderd uitkomt. De 22 overige zetels zouden eerlijk verdeeld moeten worden over de bestaande lidstaten. De 51 geschrapte zetels kunnen in de toekomst eventueel naar nieuwe lidstaten gaan, of naar pan-Europese kandidaten, luidt het voorstel.

Bij elke rekensom is er wel een lidstaat die zich tekortgedaan zal voelen

Dat laatste element vormt de kern van een eerder plan van de Italiaanse regering, dat eerder deze maand de steun kreeg van de Franse president Macron. Rome stelde voor alle 73 Britse zetels over te dragen aan kandidaten op een pan-Europese kieslijst, die in alle EU-landen kunnen worden gekozen. Nu bestaan er bij Europese verkiezingen alleen maar nationale kieslijsten.

De kritiek op het Italiaanse voorstel is dat het Europees Parlement dan zelfs na het vertrek van een grote lidstaat geen stapje terug doet in omvang.

De eventuele herverdeling van de Britse zetels is niet alleen politiek, maar ook rekenkundig ingewikkeld. Bij elke rekensom is er wel een lidstaat die zich tekortgedaan zal voelen. Eventuele verkleining van het parlement zal dus eerder door een EU-land worden tegengehouden dan door het parlement zelf.

