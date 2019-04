Europarlementariër Wim van de Camp vindt dat de passie uit de politiek is verdwenen

“Het gevoel dat bij mijn afscheid overheerst, is dankbaarheid. Ik ben ontzettend dankbaar. Dat klinkt heel theatraal maar zo bedoel ik het niet. Ik heb dit vak 33 jaar mogen doen en veel politieke stormen overleefd.

“Sommige aspecten hebben mij wel persoonlijk geraakt, zoals de plek op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer in 2002, toen Jan Peter Balkenende aantrad. Er waaide een wind van vernieuwing binnen het CDA. Toen kwam ik op plek 34. In peilingen stonden we op 28, 29 zetels. Dus dat was wel even schrikken (uiteindelijk veroverde het CDA, negen dagen na de moord op Pim Fortuyn, 43 zetels, red.).

“En sorry dat ik meteen zo persoonlijk word, maar rond mijn homoseksualiteit kon het af en toe ook wel schuren. Je was toch homo in het openbaar, van het CDA, kan dat allemaal wel? De prachtige uitspraak van collega-Kamerlid Ger Koopmans (‘bij de PvdA zitten ze op de boot, bij ons in het kabinet’) heeft mij enorm gesterkt.

“In Brussel is er wat dit onderwerp betreft een grotere schijnwereld dan in Nederland. Er is hier veel meer homoseksualiteit dan men wil toegeven, maar rond mijn persoon is die geaardheid nooit een probleem geweest. Vaak wisten mijn collega-parlementariërs uit andere, conservatievere landen het ook helemaal niet. Ik loop hier niet rond met een bordje ‘ik ben homo’.

Lobbyist

“Na de laatste zittingsdag in Straatsburg, afgelopen donderdag, is voor mij een rustige periode aangebroken, al zal ik beschikbaar zijn voor de campagne mocht iemand mij nodig hebben. Ik neem afscheid als Europarlementariër, maar niet als politicus. Ik ga een paar vrijwilligersklusjes doen, onder meer bij de Eduardo Frei-stichting. Die geeft lessen over democratische ontwikkeling. Als die mij naar Moldavië, Albanië of Noord-Afrika wil sturen, ben ik daarvoor beschikbaar. Verder ben ik nu nog adviseur bij onder meer de Nederlandse vereniging van hemofiliepatiënten, en ik heb een commissariaat aangenomen over de herontwikkeling tot duurzame bedrijfsterreinen.

“Maar, en daar mag iedereen mij op afrekenen: ik word geen lobbyist in Brussel. Ik zal ook geen analist of commentator worden of zo. Ik heb een bloedhekel aan mensen die achteraf alles beter weten dan toen ze zelf die baan hadden. Ik zie af en toe mensen langskomen op tv waarvan ik denk: had dat maar gezegd toen je nog in functie was.

“Veel mensen vragen mij: wat was leuker, de Tweede Kamer of het Europees Parlement? Dat is een valse vraag. Het zou toch raar zijn als je, nadat je 23 jaar in de Kamer hebt gezeten, vervolgens zegt: nou, dat Europees Parlement, dat is pas echt top. Dan had je eerder uit de Kamer moeten stappen.

Wim van de Camp (CDA). © Sander de Wilde

“Ik vergelijk het altijd zo (beeldt met zijn handen een trechter uit): toen ik in de Kamer zat, zat ik in het smalle pijpje van de trechter, en in het Europees Parlement zat ik in de brede kelk. Het is hier veel internationaler, er speelt veel meer. We hebben het over Poetin gehad, over internationale handel, het overleg met de VS en Canada, de verdragen met Japan en Zuid-Korea, de eurocrisis, de migratiecrisis, Turkije… wat dat betreft is het hier wel een politieke snoepwinkel, hoor.