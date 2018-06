Europarlementariër Kati Piri: Het migrantenvraagstuk kan tot scheuring binnen de EU leiden

Hoe kijkt u naar alle bezoeken, vergaderingen en onderonsjes van regeringsleiders deze week? Lees verder na de advertentie "Ik vind het goed dat de druk wordt opgevoerd, al rechtvaardigt het aantal mensen dat nu naar Europa komt geen crisisgevoel. We zijn al drie jaar bezig om een langetermijnoplossing te vinden - de EU-Turkije-deal was eigenlijk bedoeld als een soort noodverband - ik vraag mij alleen af of die oplossing er nu wel gaat komen. We zijn nog net zo verdeeld als drie jaar geleden." Europarlementariër Kati Piri © Werry Crone

Wat als de EU er niet uitkomt? "Dat is desastreus, het fundament van de EU komt dan in gevaar. Als er nul solidariteit is met de zuidelijke landen, dan gaan zij niemand meer registreren. Dat betekent automatisch dat alle andere landen hun grenzen weer gaan bewaken en dat luidt het einde van Schengen in."

Hoe erg is het als het Verdrag van Schengen wordt losgelaten? "Economisch gezien heel erg. Je kunt je voorstellen dat er dan weer lange rijen vrachtwagens voor elke grensovergang zullen staan. Ook voor mensen heeft het grote gevolgen. Ik ben bijvoorbeeld heel blij dat ik elke week als ik naar België ga, direct kan doorrijden. Ook het Europese basisgevoel staat op het spel, een uniek project waarin we intern de grens hebben opgeheven. Als we dat na jaren opgeven omdat we niet bereid zijn vluchtelingen op te nemen, is dat niet alleen in economische en praktische zin, maar ook in morele zin het failliet van de EU." De vraag is uiteindelijk hoe mensen die recht hebben op asiel eerlijk over Europa verdeeld worden

Hoe heeft het zo ver kunnen komen? "Veel heeft te maken met de manier waarop we in Europa besluiten nemen. Pas als 28 neuzen dezelfde kant opstaan, kunnen we een beslissing nemen. Als er één of twee dwarsliggers zijn, kan dat niet. Tijdens de grote vluchtelingencrisis in 2015 waren er maar twee landen niet bereid mee te werken: Hongarije en Slowakije. Inmiddels hebben we totaal andere regeringen in Polen, Italië en Oostenrijk; de groep dwarsliggers is alleen maar gegroeid. Het wordt zo niet makkelijker een besluit te vinden waar alle landen aan meedoen. Er dreigt een scheuring binnen de unie."

Is dat nog te voorkomen? "Ik hoop het, maar ik zie er nog niet de contouren van. Er wordt gediscussieerd of mensen binnen of buiten de EU asiel moeten aanvragen. De vraag is uiteindelijk hoe mensen die recht hebben op asiel eerlijk over Europa verdeeld worden."

Is dit de grootste uitdaging voor de EU die u heeft meegemaakt? Groter dan de eurocrisis? "Ja, omdat het over mensen gaat, de mensen die op de boten zitten."

Wat vindt u van het idee om asielzoekers naar Tunesië of Egypte te sturen? "Volgens het internationaal recht kunnen mensen buiten de EU worden opgevangen als die landen veilig zijn. Op dit moment zijn er geen landen die daar belangstelling voor hebben. Zo zal Tunesië daar absoluut niet in geïnteresseerd zijn. Dat land is al een fragiele democratie, heeft nu geen vluchtelingen en zit er niet op te wachten om honderdduizenden mensen op te vangen."