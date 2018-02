Europarlement houdt vast aan 'Spitzenkandidaten'

Veel CDA-stemmers zullen nu driftig 'nee' gaan schudden, maar in 2014 hebben zij toch echt Jean-Claude Juncker in het zadel geholpen als voorzitter van de Europese Commissie. De Luxemburger was officieel kandidaat voor deze functie namens de Europese christen-democratische familie. Die werd de grootste bij de Europese verkiezingen van mei dat jaar. Juncker versloeg daarmee de andere zogeheten 'Spitzenkandidaten', onder wie Martin Schulz en Guy Verhofstadt.

Dat Duitse woord is gemeengoed geworden sinds toenmalig parlementsvoorzitter Schulz vijf jaar geleden voor introductie van dit systeem pleitte.

De meeste EU-burgers - niet alleen CDA-kiezers - zijn dat democratische experiment mogelijk vergeten, het Europees Parlement niet: dat schaarde zich gisteren achter voortzetting van dit systeem voor de Europese verkiezingen van mei volgend jaar. "We moeten dit proces versterken en ons inspannen om Europa en de instituties dichter bij de burgers te brengen", zei parlementsvoorzitter Antonio Tajani.

Het parlement beriep zich op een vage formulering in het aangepaste EU-verdrag

Het idee is dat de burger volgend jaar, zoals elke vijf jaar, een rechtstreekse stem uitbrengt op de nationale voorkeurskandidaat. Deze handeling is tegelijk een steunbetuiging aan de 'Spitzenkandidat' van de Europese koepel waartoe de landelijke partij van die kandidaat behoort. Zo was in 2014 een stem op een VVD'er of een D66'er ook een indirecte wens om het liberale kopstuk Verhofstadt tot commissievoorzitter te benoemen, of die kiezer dat nu echt wilde of niet.

In de gisteren aangenomen tekst klinkt het dreigend: "Het Europees Parlement waarschuwt dat het bereid is elke kandidaat voor het commissievoorzitterschap te weigeren als die niet voor de verkiezingen is benoemd tot 'Spitzenkandidat'."

Het was in 2014 een omstreden nieuwigheid, die werd gezien als een machtsgreep van het Europees Parlement tegenover de regeringsleiders. Voorheen bepaalden zij altijd achter gesloten deuren wie de nieuwe voorzitter moest worden van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU.

Het parlement beriep zich op een vage formulering in het aangepaste EU-verdrag (2009), waarin staat dat de regeringsleiders in hun keuze voor de voorzitter 'rekening moeten houden met de uitslag van de Europese verkiezingen'. Die eis boetseerde het parlement tot Spitzenkandidaten.

De regeringsleiders werden overrompeld door de assertieve opstelling van het parlement. De Duitse bondskanselier Angela Merkel gaf pas na lang aarzelen haar zegen aan de kandidatuur van Juncker, haar geestverwant binnen de christen-democratische Europese Volkspartij (EVP). Toen hij als winnaar uit de bus kwam, was de weerstand onder de regeringsleiders nog steeds niet weg. De toenmalige Britse premier Cameron en zijn Hongaarse ambtgenoot Orbán stemden (vergeefs) tegen Junckers aanstelling.

De regeringsleiders spraken meteen af dat ze de volgende keer niet zo makkelijk over zich heen zouden laten lopen. Naar verluidt was Merkel vorig jaar serieus van plan om met een doortimmerde strategie een stokje te steken voor de Spitzenkandidaten, samen met een groep geestverwanten onder collega-regeringsleiders. Door de trage regeringsvorming in Berlijn is Merkel daar niet aan toe gekomen.

Welke prominente Europese so­ci­aal-de­mo­craat durft het hoofd op het hakblok te leggen?

Op hun informele top van 23 februari spreken de regeringsleiders over diverse verkiezingskwesties. Ondanks hun weerzin tegen de Spitzenkandidaten lijken ze er ook nu weinig aan te kunnen doen. Naast de leiders van zeker zeven andere landen, waaronder Nederland, is de Franse president Macron tegen, vooral omdat zijn nieuwe partij nog geheel afwezig is in het Brusselse politieke circuit. Den Haag maakt er geen halszaak van. De EU heeft belangrijkere dingen aan het hoofd dan een institutioneel moddergevecht over poppetjes, is de gedachte.