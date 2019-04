Europa negeert het Oosten het liefst, zegt politicoloog Bruno Maçães, maar dat is niet vol te houden

Het Euraziatische continent is een goed deel van de twintigste eeuw opgedeeld geweest in grote brokken: was je vanuit West-Europa het IJzeren Gordijn gepasseerd, dan stapte je in een andere wereld, en daarachter lag het wellicht nog moeilijker doordringbare China. Met het wegvallen van die scheidslijnen heeft het continent allengs aan belang gewonnen, betoogde Bruno Maçães in zijn boek ‘The Dawn of Eurasia’ (2018).

Lees verder na de advertentie

Als ergens op het continent is doorgedrongen welke kansen die ‘dageraad van Eurazië’ biedt, dan wel in China, dat met zijn Nieuwe Zijderoute ambitieuze plannen heeft ontvouwd om het continent te ontsluiten met spoorlijnen, wegen en havens.

Maçães bereisde het hele continent om de transformatie van ‘Eurazië’ vast te leggen. Hij legde zijn ervaringen en inzichten in twee boeken vast.

Het verliezen van macht op het wereldtoneel is brandstof voor het populisme

“De scheiding tussen Europa en het Oosten, zoals deze er jaren was, werd veroorzaakt doordat Europa moderniseerde en technologisch gezien enorme sprongen nam, terwijl Azië dat niet deed. Ze bevonden zich bijna in verschillende tijdperken. Dit heeft een zeer grote kloof gecreëerd, twee verschillende leefwerelden, die ook is terug te vinden in negentiende-eeuwse reisverhalen. Ik beargumenteer dat deze scheiding niet langer bestaat”, vertelt hij.

“Europese landen lijken in veel opzichten op Aziatische landen. En als het op de economie aankomt, dan zijn de verbindingen zeer ver ontwikkeld. Handel tussen Europa en Azië is nu belangrijker dan die tussen Europa en de Verenigde Staten. We leven in een wereld waarin de oude verhoudingen, die ons eeuwenlang hebben geholpen om onze wereld vorm te geven, niet langer gelden. We moeten nu nadenken over wat onze plaats wordt in deze nieuwe wereld.”

Moeten we ons in Europa gaan richten op Azië? “Europa heeft een eigen strategie tegenover Rusland, China en India nodig - politieke strategieën, niet enkel economische. Dat is nu van groot belang. Ontwikkelen we die niet, dan heeft dat grote negatieve gevolgen.” “Als je één oorzaak zoekt van de crises waarmee Europa de laatste jaren te maken heeft gehad, dan is dat het onvermogen om met invloed uit het Oosten om te gaan. Vluchtelingen, Chinese economische macht, Russische militaire avonturen. Europa lijkt te geloven dat het dit allemaal gewoon kan negeren. Zoals zo vaak, is de consequentie dat je later geconfronteerd wordt met een situatie die nog veel erger is.”

Waar ziet u - in Europa met al die populistische en antihervormingsgezinde krachten - oplossingen? “Laten we goed bedenken waar dit populisme vandaan komt. Populisme heeft altijd bestaan. Vroeger lagen de oorzaken in de Europese samenlevingen zelf, zoals de verdeling van welvaart en vragen rondom traditie. Nu gaat het niet meer over ongelijkheid en komen de oorzaken van buitenaf. “Europa heeft zijn macht en invloed in de wereld zien verminderen. De economische invloed van China is heel groot, terwijl veel van de brandstof van het populisme zit in het idee dat we de controle aan het verliezen zijn. En we verliezen die controle, omdat anderen rondom ons machtiger geworden zijn. We zijn niet langer in staat om ons lot onafhankelijk van de rest van de wereld vorm te geven.”

Welke externe factoren wakkeren het populisme aan? “Het dankt veel stemmen aan de onvrede over vluchtelingen en migratie - en die migranten komen van buiten. Europese bedrijven hebben die migranten nodig om hun lagere salarissen, zodat ze competitief zijn in tijden van globalisering. Dat heeft een economische noodzaak voor open grenzen gecreëerd. Verder gaan veel banen in Europa verloren, omdat de competitie met Azië toeneemt. “Kijk je naar Rusland als ‘sterk’ land, dan vinden sommigen Europa soms zwak afsteken, zeker de Italiaanse populisten. We waren gewend dat we onze eisen aan de rest van de wereld konden dicteren, maar dat kan niet langer. Dat heeft traumatische consequenties. Zoals het populisme.” Europa is nooit echt succesvol geweest in het verspreiden van waarden

Dus, wat te doen? “Het is onmogelijk om de controle van vroeger terug te krijgen. Dat is de consequentie van globalisering. Neem Syrië. De aanwezigheid van Syrische vluchtelingen in Europa heeft ook onze politiek op de kop gezet. Maar als het zo’n grote impact heeft op Europese politiek, waarom laat Europa het dan zo afweten als het op Syrië aankomt? Rusland zit aan tafel, Turkije zit aan tafel, de VS zitten nog steeds aan tafel, en ook Iran, Saudi-Arabië en Israël doen mee. Zelfs China bemoeit zich meer met het Syrische vraagstuk dan Europa - bizar, want de Syrische burgeroorlog heeft daar praktisch geen impact. Toch is China geïnteresseerd en betrokken, terwijl Europa zich afzijdig houdt.”

Ligt hier niet een gebrek aan Europees buitenlandbeleid aan ten grondslag? En kan iemand zonder militaire macht überhaupt een invloedrijke stem zijn? “Dat is een grote vraag. Ik ben zeker voorstander van het vergroten van de Europese militaire slagkracht, maar laten we eerst maar eens beginnen met een gecoördineerd Europees buitenlandbeleid - en dus minder nationaal buitenlandbeleid voeren. Iets dergelijks doen we al op het terrein van de handel. Nederland kan niet onafhankelijk een vrijhandelsverdrag met een ander land afsluiten. We hebben Europees handelsbeleid, omdat we nationaal handelsbeleid hebben uitgebannen. Uiteindelijk zullen de EU-lidstaten geen minister van buitenlandse zaken meer hebben, of enkel en alleen om aan tafel bij de Europese Raad te zitten. Dat zou échte verandering zijn.” © Getty Images

In Europese verkiezingscampagnes heerst vaak het beeld van Europa als een gemeenschap van waarden, een voorbeeld voor de rest van de wereld. Is die rol uitgespeeld? “Om eerlijk te zijn is Europa nooit echt succesvol geweest in het verspreiden van waarden. Ik denk ook dat Brussel dat inmiddels wel heeft opgegeven. Hier en daar vind je nog wel een Europarlementariër die er groot voorstander van is, maar het is allang geen serieus beleid meer van het machtscentrum, van de Europese Commissie. Het idee dat wij ‘onze weg’ kunnen prediken, en dat de rest dan volgt, is nonsens. Dat was en is een onrealistisch project. “Maar we schieten nu wel door naar de andere kant. We preken niet meer, maar isoleren onszelf van de rest van de wereld. Het voelt soms alsof we teruggaan naar de tijd van de Mongolen, bang als we zijn voor de duistere krachten uit het Oosten. Dat is fout. We moeten leren hoe we kunnen leven in een wereld waarin niemand de baas is. Om met anderen te leven, tegen ze te vechten, met ze samen te werken, afhankelijk van de omstandigheden en de kwesties die spelen.”

Over invloed uit het Oosten gesproken: u schrijft veel over het Belt and Road-initiatief, China’s Nieuwe Zijderoute voor Eurazië, waar China honderden miljarden in pompt. Vindt u dat economische oorlogsvoering waar Europa hard tegen in moet gaan? Zou Europa zelf zulke projecten moeten gaan opzetten? “Het wordt snel duidelijk: wie die nieuwe infrastructuur beheert, heeft macht. Die infrastructuur kan namelijk voor politieke doeleinden gebruikt worden. Daarom moet Europa een deel ervan gaan beheren en soms met China delen. Anders komen we straks in een wereld terecht waarin we volledig afhankelijk zijn van handel, terwijl iemand anders de havens beheert. En die havens ook kan sluiten, als vergelding voor bepaalde politieke beslissingen. Of verschillende prijzen voor verschillende bedrijven gaat hanteren.” Eurazië lijkt niet op ons Europa; hopelijk voelen we ons er straks een beetje thuis

U schetst een wereld waarin niemand echt de baas is. Is daarmee ook de rol van de bekende internationale westerse instituties uitgespeeld, zoals de Wereldhandelsorganisatie? “Daar lijkt het wel op, al is de Wereldhandelsorganisatie niet het meest dramatische geval, omdat het sowieso al een relatief zwakke organisatie was. Het belangrijkste instituut is het IMF, dat was lang gewend om oppermachtig te zijn, maar het krijgt moeite om een voet tussen de deur te krijgen. En dat hangt direct samen met de opkomst van China, dat parallelle instituties aan het opzetten is, ook financiële. We moeten zien hoe zich dat ontwikkelt en of dit enkel tijdelijk is. De Aziatische Internationale Investeringsbank is nog maar drie jaar geleden opgericht.”

Hoe past de Navo nog in Europa’s toekomst? “Nou, ik denk dat de relatie tussen Europa en de VS structureel aan het veranderen is. We gaan nooit meer terug naar hoe het was. Die verandering is trouwens al ingezet onder Obama. De relatie wordt meer en meer tactisch en strategisch, en minder ideologisch. Het is onderdeel van een machtsvraagstuk geworden. Waarden of een bepaalde visie op de wereld doen er minder toe. Dus ik denk dat Europa voor de komende decennia een vrij goede relatie met de VS zal hebben, simpelweg omdat de VS bezorgd zijn over China en Rusland en ze er belang bij hebben dat Europa als tegenmacht fungeert. Het verbond kan daarmee nog steeds sterk en productief zijn, maar wel anders dan het in het verleden geweest is.”

Europa moet op eigen benen leren staan, is dus eigenlijk uw pleidooi. “Ja, allereerst dient Europa een eigen buitenlandbeleid op te tuigen. Gemeenschappelijk veiligheidsbeleid komt daarna, dat bestaat nog niet. Ik ben er zeker van dat we over vijf jaar een post hebben die daadwerkelijk de titel ‘Europese Buitenlandminister’ verdient. Nee, de EU-vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid Federica Mogherini verdient die titel absoluut niet. “Ook zullen we een strategie voor deze nieuwe wereld moeten ontwikkelen. Een wereld waarin Azië en Europa zijn geïntegreerd. Waar we dezelfde ruimte delen met zeer invloedrijke machtsblokken, Rusland en China in het bijzonder. We moeten zorgen dat we de capaciteiten hebben om deze Euraziatische wereld mede vorm te geven. Nee, Eurazië lijkt niet op ons Europa, zeker niet, maar het moet wel een wereld zijn waarin we ons in zekere mate thuis kunnen voelen.” Politicoloog Bruno Maçães (1974) was Portugals staatssecretaris voor Europese Zaken (2013-15). Hij heeft gewerkt voor diverse denktanks, waaronder het American Enterprise Institute en Carnegie Europe. Tegenwoordig is Maçães verbonden aan het Hudson Institute in Washington. In zijn boeken ‘The Belt and Road: a Chinese World Order’ en ‘The Dawn of Eurasia’ beschrijft hij de opkomst van China en hoe de scheidslijn tussen Europa en zijn oosterburen vervaagt. Dit interview is een voorpublicatie uit ‘De toekomst van Europa. Vijf denkers over de EU van morgen’, uitgegeven door de Mr. Hans van Mierlo Stichting. Wilt u dit e-book gratis downloaden? Ga naar Trouw.nl/exclusief.

Lees ook: