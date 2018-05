Europa kan niet zomaar afstand nemen van Trump

Nu Amerika het nucleaire akkoord met Iran heeft opgezegd, wacht Europese landen een pijnlijke reflectie op hun omgang met Trump. Volgende week komen regeringsleiders van de Europese Unie bijeen voor een al geplande vergadering, waarin Europa een antwoord moet vinden op de vraag hoe het de Amerikaanse president nu het beste kan benaderen.

Met argumenten op hem inpraten heeft niet gewerkt. De afgelopen maanden voerden Emmanuel Macron, Angela Merkel en Theresa May lange gesprekken met Trump om hem van het akkoord met Iran te overtuigen. Op deze manier probeerden zij hem eerder al tevergeefs bij het klimaatakkoord van Parijs te houden.

Macron, die van alle Europese leiders de beste band met Trump onderhoudt, zei vorige maand bij een bezoek aan Washington dat hij telkens probeert uit te leggen dat internationale samenwerking de beste manier is voor Trump om op een specifiek onderwerp succes te boeken. Maar hij gaf ook toe dat zijn pogingen niet altijd succesvol zijn.

Republikein

Misschien moeten Europese landen accepteren dan hun overtuigingen op sommige punten nu eenmaal verschillen van de VS, zeker als de president van de Republikeinse Partij is. Repubikeinse tegenkandidaten van Trump zoals Ted Cruz en Marco Rubio wilden evenzeer uit de Iran-deal en het verdrag van Parijs stappen. Volgens Rubio was het nou eenmaal zo dat ‘god Amerika met steenkool, olie en gas heeft gezegend.’

De vorige Republikeinse president, George W. Bush, was niet veel anders. Hij zag niets in ratificatie van het klimaatverdrag van Kyoto, en viel Irak binnen tegen de zin van een flink aantal Europese bondgenoten.

Dat Trump in zijn buitenlandbeleid op veel punten een doorsnee-Republikein blijkt te zijn, heeft voor Europa ook positieve kanten. Trump ging in de verkiezingscampagne nog in tegen de heersende partijopvatting door zich negatief over de Navo uit te laten. Het bondgenootschap zou een slechte deal voor de VS zijn, omdat de meeste Europese landen te weinig geld aan defensie uitgeven. Over de Russische president Poetin sprak Trump juist wel positief.

Een aantal Europese leiders hintte de afgelopen dagen op een koers die meer afstand neemt van Trump

Maar terwijl veel Europese landen hun defensiebudgetten slechts marginaal verhogen, steekt Trump uiteindelijk toch extra geld in de Navo. Hij heeft het budget voor de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa flink verhoogd, en investeert in nieuwe kernwapens als antwoord op de vernieuwing van het Russische kernwapenarsenaal.