Europa kan hoog of laag springen, Italië buigt niet

Brussel eist een herziening van de Italiaanse begroting, omdat het Italiaanse begrotingstekort een stuk hoger is dan eerder afgesproken. De Italianen zouden ook te weinig doen om hun enorme staatsschuld te verkleinen.

Maar Italië zal niet van koers veranderen, zegt analist Francesco Galietti. “Italië blijft bij zijn begrotingstekort van 2,4 procent volgend jaar. Om Brussel iets gunstiger te stemmen zal minister Giovanni Tria van financiën zeggen dat enkele dure projecten niet op 1 januari maar wat later van start gaan. Daaronder valt de invoering van het burgerinkomen, een soort bijstand voor arme werklozen. Zo vallen de uitgaven in 2019 iets lager uit. Maar in dit armpje drukken met de Europese Commissie zal de Italiaanse regering niet meegeven.”

Het aantal zelfmoorden neemt toe, iets wat je niet in economische statistieken terugziet Francesco Galietti

Is de regering ervan overtuigd dat deze zogeheten expansieve begroting de enige juiste is? Of zoeken coalitiepartners Vijfsterrenbeweging en Lega de confrontatie met Brussel om indruk te maken op hun achterban, die anti-establishment is? “Een beetje ruzie met Europa kan geen kwaad. Maar ik denk niet dat de regering uit is op een botsing die uit de hand kan lopen. Die zorgt maar voor onnodige spanningen op de financiële markten. Nee, deze twee partijen weten dat ze zijn gekozen om het economisch model van de voorgaande regeringen te veranderen. De Italianen zijn zwaar verarmd, er is een grens bereikt. De jeugdwerkloosheid is alarmerend hoog. Het aantal zelfmoorden neemt toe, iets wat je niet in economische statistieken terugziet.” Econoom Galietti (36) was adviseur van de minister van financiën in de laatste regering-Berlusconi. Nu adviseert hij investeerders over risico’s in Italië. © Pauline Valkenet

De Commissie zegt dat de begroting zo niet kan. Alle achttien eurozone-partners zijn het daarmee eens. Waarom trekt nummer negentien zich er niks van aan? “Brussel kan Rome niet bang maken. De regering gaat ervan uit dat de Commissie een procedure voor een excessief begrotingstekort tegen Italië begint en ergens begin volgend jaar een boete zal uitdelen. Dat maakt hier geen indruk. En wie zegt dat we die boete betalen?”

Is er dan niets dat Rome van gedachten kan doen veranderen? “De Europese Commissie kan daar niet voor zorgen. Die kan Italië geen pijn doen. Dat kunnen alleen de financiële markten. Als de rente op Italiaans schuldpapier te zeer oploopt, zal dat de regering zeker nerveus maken. Vooralsnog gebeurt dat niet en ik zie het er niet snel van komen. Nu ministers al wekenlang niets meer over de euro zeggen en een eventueel vertrek van Italië uit de eurozone uit het openbare debat is verdwenen, zijn grote investeerders gekalmeerd. Zij hebben verder armpje drukken met Europa en een boete al ingecalculeerd. Voor hen is een begrotingstekort van 2.4 procent in plaats van 2.0 procent niet wereldschokkend.”

Hoe gaat de strijd tussen Brussel en Rome nu verder? “Europa zal machteloos aandringen op aanpassingen en Italië op een constructieve dialoog. Ondertussen maakt de regering een begin met de uitvoering van de begrotingsplannen. Uit electoraal oogpunt zullen de regeringspartijen willen dat het burgerinkomen en de verlaging van de pensioenleeftijd voor de Europese verkiezingen van mei zijn ingevoerd. Na die verkiezingen kan alles in de EU anders zijn. Tot die tijd voorzie ik geen grote schokken.”

