Europa geeft jonge ouders langer kraam- en ouderschapsverlof

Zelf was minister Koolmees er niet mee op de proppen gekomen, maar nu het Europees Parlement heeft besloten om het ouderschapsverlof te verruimen, kunnen ook Nederlandse partners na de bevalling van hun vrouw langer thuisblijven.

Lees verder na de advertentie

Elke Europeaan heeft uiterlijk in 2022 recht op tien dagen kraamverlof direct na de bevalling van zijn of haar partner. Nu is dat in Nederland nog vijf dagen. Tijdens dat verlof moeten werkgevers minimaal hetzelfde loon betalen als aan zieke werknemers. De regeling geldt voor vaders en voor ouders van hetzelfde geslacht.

In de Brusselse richtlijnen krijgen werknemers ook recht op vijf dagen per jaar te zorgen voor een ziek familielid

Ook het ouderschapsverlof, voor de periode daarna, gaat op de schop. Volgens de nieuwe Europese regels moeten beide ouders twee maanden met betaald ouderschapsverlof kunnen. Die betaling moet van Brussel hoog genoeg zijn, zodat zij ‘een fatsoenlijke levensstandaard’ kunnen behouden. Nu hebben ouders in Nederland nog recht op een onbetaald verlof van maximaal zes maanden, tenzij de werkgever een ruimer verlof of vergoeding aanbiedt.

Principekwestie Minister Wouter Koolmees van sociale zaken stemde vorig jaar tegen de uitbreiding van het ouderschapsverlof. Dat was vooral een principekwestie. “Wij zijn niet zozeer tegen het doel of de inhoud van het plan. Het ging ons vooral over de vraag of het verlof wel een onderwerp is dat op Europees niveau geregeld moet worden”, zei hij tegen Trouw. Ook Denemarken stemde tegen het voorstel. Nu de wetgeving is aangenomen, zal Nederland die uitvoeren. Het Europees Parlement stemde in grote meerderheid (490 tegen 82 stemmen) voor de nieuwe regeling. Het kabinet moet de Europese regels binnen drie jaar omzetten in landelijke wetgeving. Nederland heeft vorig jaar zelf de regels rond kraamverlof al aangepast. Het aantal volledig doorbetaalde vrije dagen die partners kunnen opnemen ging in januari van twee naar vijf. Ook kunnen partners vanaf volgend jaar gebruikmaken van maximaal vijf weken extra geboorteverlof, tegen een vergoeding van 70 procent van het loon. Met die vergoeding voldoet Nederland aan de nieuwe Europese regels. In de Brusselse richtlijnen krijgen werknemers ook recht op vijf dagen per jaar te zorgen voor een ziek familielid. Mantelzorgers krijgen formeel het recht om hun werkgever te vragen om flexibele werktijden.

Lees ook: